Palpite México x Brasil - Amistosos Internacionais - 8/6/24

O duelo acontece no dia 8 de junho (sábado), no Estádio Kyle Field, localizado no Texas. Confira, portanto, palpites de apostas selecionados por nossos editores.

Aposta Palpite Odds Resultado Brasil vence 1.60 na Betano Gols Mais/Menos Brasil mais de 1,5 1.65 na Betano Jogador a marcar Vinicius Júnior a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Brasil com um elenco superior

Embora pertençam a filiações diferentes, Brasil e México já se encontraram muitas vezes ao longo da história. Foram, ao todo, 41 jogos.

Desses, a Seleção Brasileira venceu 59% dos confrontos, ou seja, 24 vitórias. O México, por outro lado, triunfou em 10 oportunidades e houve ainda 7 empates.

Além desse histórico favorável ao Brasil, a equipe pentacampeã do mundo tem um grupo muito mais qualificado que seus adversários, jogadores como Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick podem fazer a diferença para a Canarinho.

Palpite 1 - México x Brasil - Brasil vence: 1.60 na Betano.

Brasil pode repetir o feito do Uruguai

A seleção mexicana chega para este jogo logo após ter sido goleada pela seleção do Uruguai. Na partida em questão, a Celeste venceu por 4 a 0.

Do lado do Brasil, em seu jogo mais recente, um amistoso contra a Espanha, a equipe comandada por Dorival Júnior mostrou resiliência ao marcar três gols e empatar a partida por 3 a 3.

Assim, considerando ainda o fato de que a seleção brasileira tem um sistema ofensivo de destaque, acreditamos que o Brasil pode converter suas oportunidades em gols.

Palpite 2 - México x Brasil - Brasil mais de 1,5: 1.65 na Betano.

Vinicius Júnior em um momento mágico

Vencedor da Champions League com gol na final e sendo um dos principais candidatos ao Ballon d'Or (Bola de Ouro) nesta temporada, Vini chega com muita moral para essa partida.

O atleta, nesta temporada com o Real Madrid, disputou 39 partidas. No total, anotou 24 gols e contribuiu ainda com 11 assistências. Sendo assim, Vini Jr teve participação direta em gols quase que uma vez a cada partida realizada.

Com esses bons números e a excelente fase vivenciada pelo atleta, existem claros indícios de que o jogador do Real Madrid possa sim deixar o gol dele diante dos mexicanos.

Palpite 3 - México x Brasil - Vinicius Júnior marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.