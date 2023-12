Palpite Manchester United x Bayern de Munique - Champions League - 12/12/23

Na 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Manchester United recebe o Bayern de Munique.

O confronto acontece no dia 12 de dezembro (terça-feira), no Old Trafford, em Manchester.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nosso time de editores para este clássico europeu que coloca fim às atividades do Grupo A.

Aposta Palpite Odd Resultado Bayern de Munique vence 2.42 na Betano Total de gols do Manchester United Mais de 0,5 1.21 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ambos os times vêm de derrotas

Pela Bundesliga, o Bayern de Munique foi surpreendido fora de casa. Enfrentando o Eintracht Frankfurt, o time comandado por Thomas Tuchel sofreu uma goleada de 5 a 1, resultado esse que complicou sua vida na corrida pelo título.

Do outro lado, o Manchester United, atuando como mandante, sofreu uma derrota de 3 a 0 jogando contra o Bournemouth. O resultado negativo deixa a equipe de Ten Hag ainda mais distante do G-4.

Assim, embora as duas equipes venham de resultados negativos, o momento atual do Manchester United parece muito mais incerto. Dessa forma, acreditamos que mesmo jogando fora, o Bayern possa alcançar uma vitória.

Palpite 1 - Manchester United x Bayern de Munique - Bayern de Munique vence: 2.42 na Betano.

Bayern levou cinco gols em seu último jogo como visitante

Precisando vencer para se classificar para a próxima fase ou ao menos para garantir uma vaga na Europa League, é provável que o Manchester United, em casa, apresente uma abordagem ofensiva.

Com isso, acreditamos ser prudente imaginar que a equipe possa anotar ao menos um gol no jogo. Afinal, na última partida fora de casa, os alemães sofreram cinco tentos.

Ainda, no jogo do primeiro turno entre esses dois times, o placar do jogo foi 4 a 3 para o Bayern de Munique. Evidenciando que os ingleses, ainda que estejam em uma fase ruim, apresentam possibilidades de ir às redes.

Palpite 2 - Manchester United x Bayern de Munique - Manchester marca mais de 0,5 gols: 1.21 na Betano.

Bayern tem um ataque eficiente

A pressão para conseguir um bom resultado neste jogo é toda do Manchester United. Afinal de contas, o Bayern de Munique já tem a primeira posição do grupo garantida.

Porém, ainda que o time alemão jogue “sem responsabilidades”, é possível acreditar que eles viagem determinados a criar um bom resultado e trazer mais uma vitória.

Nesse campeonato europeu, a equipe bávara marcou 11 gols em 5 jogos, ou seja, possui uma média de 2,2 gols por partida. Enquanto isso, o United sofreu 14 em 5 partidas, apresentando uma média de 2,8.

Palpite 3 - Manchester United x Bayern de Munique - Sim para ambos marcam: 1.45 na Betano.