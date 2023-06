Palpite: Manchester City x Manchester United – Copa da Inglaterra – 3/6/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Manchester City e o Manchester United pela final da Copa da Inglaterra 2022-23.

O icônico estádio de Wembley será mais uma vez palco da final da Copa da Inglaterra, que pela primeira vez na história opõe os dois maiores times de Manchester: City e United.

O encontro está marcado para este sábado, 3 de junho, a partir das 11h de Brasília e os Cityzens precisam vencer para manter vivo o sonho de conquistar a tríplice-coroa: Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Disputada desde 1871-72, esta é a mais antiga competição de futebol do planeta e sua definição é feita em partida única.

Dicas de apostas Manchester City x Manchester United

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Manchester City e Manchester United pela final da Copa da Inglaterra 2022-23.

Manchester City para vencer o jogo

1.52 na Betano

Ambas as equipes marcam

1.75 na Betano

Haaland para marcar a qualquer hora

1.55 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Em busca do 2º troféu de 2022-23

O United conquistou a Copa da Liga Inglesa em fevereiro, enquanto o City se sagrou campeão da Premier League, e ambos têm agora chance de dobrar o número de troféus da temporada.

Tendo levantado a Copa da Inglaterra 12 vezes, os Red Devils têm vantagem histórica, mas o favoritismo está todo com os homens de Pep Guardiola, após mais uma temporada de sucessos.

No campeonato inglês, os dois times terminaram em 1º e 3º respectivamente, separados por uns largos 14 pontos, e no confronto direto cada um assegurou a vitória quando teve o mando de quadra.

Aposta 1 - Manchester City x Manchester United - Manchester City para vencer: 1.50 na bet365, 1.49 na Sportingbet e 1.52 na Betano.

Ao ataque

Qualquer um dos times teve médias superiores a 1.5 gols por jogo nesta temporada, e com o troféu sendo definido em partida única se espera que ambos apostem forte no ataque.

Os Cityzens terminaram o campeonato inglês com uns incríveis 94 gols marcados em 38 partidas, mais 36 gols que o adversário, mas sofreram apenas 10 menos.

Já o United chega de quatro vitórias sucessivas, com nove gols marcados no processo e com certeza vai tentar balançar as redes adversárias cedo para aumentar a pressão sobre o time azul-celeste.

Aposta 2 - Manchester City x Manchester United - Ambas as equipes marcam: 1.75 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.75 na Betano.

Uma contratação de sucesso

Erling Haaland chegou ao Manchester City no verão passado e fez história, se tornando o jogador a marcar mais gols (36) em uma só temporada da Premier League.

Não só ele bateu o recorde de 34 partilhado por Alan Shearer e Andy Cole, como o fez em menos jogos, apenas 35 contra os 42 dos astros britânicos.

Na Copa da Inglaterra, ele participou em três partidas e marcou três gols, um hat-trick frente ao Burnley nas quartas de final, e é o jogador mais bem cotado para marcar de novo.

Aposta 3 - Manchester City x Manchester United - Haaland marca a qualquer hora: 1.61 na bet365, 1.53 na Sportingbet e 1.65 na Betano.