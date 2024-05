Palpite Manchester City x Manchester United - Copa da Inglaterra - 26/5/24

Os dois rivais de Manchester repetem a decisão de um ano atrás na competição de futebol mais antiga do mundo.

Pep Guardiola busca a dobradinha em âmbito nacional, feito que já conseguiu duas vezes, uma na temporada passada de tríplice coroa e a outra em 2018/19.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester City 1.32 na Betano. Jogador acertar o alvo a qualquer momento Phil Foden 1.34 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Kevin De Bruyne 2.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

O Man. City é o time que raramente perde

Os comandados de Pep Guardiola precisavam beirar a perfeição para tirar o título das mãos do Arsenal e foi justamente isso que fizeram.

Chegamos no último jogo da temporada dos Citizens em maio e o atual tetracampeão inglês ainda não perdeu neste ano. A sua última derrota foi em dezembro de 2023.

O Manchester City acumulou nove vitórias consecutivas para terminar sua trajetória na Premier League, precisando de cada uma delas para chegar a esta conquista nacional.

Palpite 1 - Manchester City x Manchester United - Vitória do Man. City: 1.32 na Betano.

Foden, o melhor jogador da Premier League 23/24

Eleito o grande nome da campanha de título dos Citizens, Foden encerrou sua participação no Campeonato Inglês marcando dois gols no triunfo da 38ª rodada contra o West Ham por 3-1.

Assim como é necessário voltar lá atrás para encontrar a última derrota dos Citizens, o mesmo deve ser feito para encontrar o jogo mais recente no qual Foden não acertou o gol adversário.

O camisa 47 dos Citizens acertou o alvo nos seus oito jogos mais recentes como titular, assim o fazendo desde o empate sem gols com o Arsenal no fim de março.

Palpite 2 - Manchester City x Manchester United - Phil Foden acertar o alvo a qualquer momento: 1.34 na Betano.

Mesmo em amostra limitada, meia belga foi crucial na temporada

Kevin De Bruyne pode não ter ficado disponível na maioria dos jogos dos Citizens na Premier League, mas quando esteve em campo foi impactante.

Participando de 18 das 38 partidas do Man. City no Campeonato Inglês, o camisa 17 liderou o clube em assistências com 10 na competição.

Apenas Ollie Watkins (13) e Cole Palmer (11) distribuíram mais passes para gol na Premier League do que o craque do Manchester City.

Palpite 3 - Manchester City x Manchester United - Kevin De Bruyne disitrbuir uma assistência a qualquer momento: 2.42 na Betano.