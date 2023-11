Palpite Manchester City x Liverpool - Premier League - 25/11/23

Confira os melhores palpites para Manchester City x Liverpool, na Premier League, neste sábado.

A Premier League retorna com tudo após data Fifa, já com duelo valendo a liderança no Etihad Stadium. Os atuais campeões e líderes recebem os Reds em Manchester.

O Manchester City quer alcançar sua 10ª vitória na Premier League, enquanto o Liverpool tem a chance de ultrapassar e abrir dois pontos na frente dos Citizens.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.52 na Betano Total de chutes Mohamed Salah dois ou mais 1.55 na Betano Total de chutes no alvo Dominik Szoboszlai pelo menos um 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Embate que tem rendido confrontos memoráveis

O sucesso destas equipes sob o comando de Jurgen Klopp e Pep Guardiola é estrondoso. Nesta temporada 23/24, Liverpool e Man. City chegam fortes mais uma vez em busca do título inglês.

Ambas as defesas possuem bons números, mas nas últimas temporadas, sempre que se enfrentam, Citizens e Reds proporcionam partidas com muitos gols.

Nos seus nove jogos mais recentes, apenas em uma ocasião a partida não terminou com gols de ambos os lados. Foram marcados 32 gols nestes nove jogos.

Olhando para o desempenho de ambos nesta temporada, o Man. City tem 32 gols em 12 jogos, enquanto os Reds marcaram 27 vezes no mesmo número de partidas.

Palpite 1 - Manchester City x Liverpool - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.52 na Betano.

Salah em meio a uma excelente temporada

O atacante egípcio já está em seu sétimo ano no Liverpool, e não mostra sinais de declínio, pelo contrário, os números de Salah seguem em ritmo de excelência.

Entre gols e assistências, Salah contribuiu para 14 gols em 12 rodadas da Premier League, jogando 87 minutos por partida na competição.

Como principal peça ofensiva, Salah se apresenta para finalizar com frequência, possuindo 3.2 chutes por jogo na Premier League.

Salah tem pelo menos dois chutes em cada uma das últimas seis rodadas do Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Manchester City x Liverpool - Mohamed Salah ter dois ou mais chutes: 1.55 na Betano.

Szoboszlai é fundamental no meio-campo dos Reds

Mesmo em sua primeira temporada na Premier League, Szoboszlai se adaptou rapidamente e já tem a confiança de Jurgen Klopp.

Szoboszlai tem média de dois chutes por partida, e acertou o alvo em duas das últimas quatro rodadas da Premier League.

O meia húngaro também se destacou nesta data Fifa mais recente, marcando dois na vitória da Hungria por 3-1 contra a Macedônia, em duelo das Eliminatórias

Palpite 3 - Manchester City x Liverpool - Dominik Szoboszlai ter pelo menos um chute no alvo: 3.00 na Betano.