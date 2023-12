Palpite Manchester City x Fluminense - Mundial de Clubes - 22/12/23

Veja palpites para apostar em Manchester City e Fluminense, na final do Mundial de Clubes 2023.

O Manchester City, campeão europeu, enfrenta o Fluminense, campeão da América no dia 22 de dezembro (sexta-feira), no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Confira, portanto, as análises e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante duelo do campeonato mundial.

Aposta Palpite Odd Campeão Fluminense 6.25 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.16 na KTO Resultado do primeiro tempo Empate 2.57 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Há esperanças para o Fluminense

As duas últimas vezes que os brasileiros chegaram a uma final de Mundial de Clubes foram justamente contra times ingleses: o Palmeiras foi superado pelo Chelsea, em 2022, e o Flamengo pelo Liverpool, em 2019, ambos por 1 a 0.

Porém, embora esses dados apresentem uma negativa aos brasileiros, vale mencionar que em duas das três vezes em que algum time do Brasil foi campeão neste século, foi contra ingleses: Corinthians 1 a 0 sobre o Chelsea em 2012, e São Paulo 1 a 0 sobre o Liverpool em 2005.

Ademais, em condições normais, o City é claramente o favorito, mas com desfalques do nível de De Bruyne, Haaland e Doku, pode haver esperanças para o Fluminense. Ainda, outro ponto para embasar o palpite é que as odds para o City campeão não apresentam um retorno significativo.

Palpite 1 - Manchester City x Fluminense - Fluminense campeão: 6.25 na KTO.

Dois ataques poderosos

Ainda que o Manchester City esteja desfalcado para este compromisso, é importante lembrar que há talento de sobra no elenco, com jogadores como Bernardo Silva, Grealish, Foden, Walker e Julián Álvarez.

Do outro lado, há os jogadores do Fluzão. Ainda que não tenham o mesmo prestígio internacional, podemos destacar o bom momento de Cano e John Kennedy, que são capazes de fazer a diferença diante de qualquer deslize na defesa inglesa.

Ainda, outro destaque que vale ser considerado, é que antes de vencer o Urawa Reds por 3 a 0, o Manchester City vinha de oito jogos seguidos sendo vazado. Certamente, isso pode alimentar as esperanças do Tricolor em anotar gols nesta partida.

Palpite 2 - Manchester City x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.16 na KTO.

Qual será a abordagem do Fluminense?

Ainda que na partida das semifinais os dois times conseguiram vencer nos dois tempos, aplicando gol na etapa inicial e final, acreditamos que pode haver uma certa cautela na parte inicial do jogo.

Tudo depende, é claro, da abordagem que o Fluminense terá na partida. Eles podem optar por jogar recuados, e sair no contra-ataque, ou por continuar como vem sendo ao longo da temporada, propondo o jogo e trabalhando a posse de bola.

No caso da primeira alternativa, é prudente acreditar que o Fluminense possa segurar um empate. No caso da segunda escolha, como contraponto a este palpite, pode ser um pouco arriscado para o time brasileiro.

Palpite 3 - Manchester City x Fluminense - Empate no primeiro tempo: 2.57 na KTO.