Palpite Manchester City x Copenhague - Champions League - 6/3/24

Em busca do bicampeonato, o Manchester City quer carimbar seu passaporte para as quartas de final da Champions League no Etihad Stadium.

Atuais campeões nacionais da Inglaterra e Dinamarca, City e Copenhague definem um dos oito times que seguirá vivo nesta competição. Esses são os nossos palpites para o embate em Manchester aqui.

Aposta Palpite Odd Margem de vitória Man. City vencer por três ou mais gols de diferença 2.12 na Betano Total de chutes no alvo do Man. City Oito ou mais 1.95 na Betano Total de cartões Três ou menos 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Confronto mais desnivelado desta fase

O Manchester City entrou nas oitavas de final como o principal favorito a avançar para as quartas e demonstrou um pouco disso no jogo da ida, vencendo por 3-1.

A equipe de Pep Guardiola chega para este embate em um momento ofensivo iluminado. Os Citizens marcaram nove gols em suas duas últimas partidas, despachando Luton Town e Man. United pelo placar combinado de 9-3.

Além disso, na última visita do Copenhague ao Etihad Stadium, o Manchester City saiu vitorioso por 5-0.

Palpite 1 - Manchester City x Copenhague - Vitória do Man. City por três gols de diferença ou mais: 2.12 na Betano.

Meta adversária é testada com frequência pelos Citizens

O Manchester City trabalha com sucesso trazendo bastante volume ofensivo frequentemente, algo aparente em seu último embate.

Derrotando o Man. United em seus domínios, o time de Pep Guardiola teve oito finalizações na meta de André Onana.

No duelo do primeiro turno o volume foi estrondoso. Atuando fora de casa, os Citizens tiveram 13 chutes no alvo. Por isso, acreditamos no palpite de vários chutes ao gol.

Palpite 2 - Manchester City x Copenhague - Man. City acertar o alvo oito vezes ou mais: 1.95 na Betano.

Man. City de poucos cartões

A equipe de Pep Guardiola não recebeu um cartão nas suas duas partidas mais recentes, quando passou por Man. United e Luton Town.

O último jogo do Man. City que teve quatro ou mais cartões entre as duas equipes foi o triunfo de 1-0 contra o Brentford, realizado no dia 24 de fevereiro.

Relembrando o jogo de ida das oitavas de final, o Man. City também não recebeu cartão, sendo que os dois cartões do jogo foram dados para jogadores do Copenhague.

Palpite 3 - Manchester City x Copenhague - Três cartões ou menos: 1.70 na Betano.