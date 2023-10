Palpite Manchester City x Brighton - Premier League - 21/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Manchester City x Brighton, na Premier League.

O Manchester City se encontra em um cenário raro, vindo de duas derrotas seguidas na Premier League, situação pela qual o clube não passava desde o fim de 2018.

Contando com o retorno do meio-campista Rodri, os Citizens partirão em busca de sua primeira vitória em competições nacionais, em quase um mês, quando derrotou o Forest em casa no dia 23 de setembro.

Os especialistas de apostas ouvidos pela Goal selecionaram opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols na partida Manchester City e pelo menos 2 1.53 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Julián Álvarez 2.15 na Betano Total de passes Rodri para ter 101 ou mais 1.87 na Betano

Man. City com 100% de aproveitamento em casa

As três derrotas que os Citizens sofreram recentemente, duas pela Premier League e uma pela Copa da Liga, vieram com a equipe de Pep Guardiola atuando fora de casa.

Além de contar com o crucial retorno de Rodri para o time titular, o Man. City retornará ao Etihad Stadium, local no qual foi tão bem-sucedido nesta temporada.

Os Citizens venceram todos os seus quatro jogos em casa, três pela Premier League, e um pela Champions League.

Desde 2018, o Brighton visitou o Etihad Stadium em sete ocasiões, e em todas saiu de Manchester com uma derrota. A mais recente foi praticamente um ano atrás, quando caiu por 3-1 no dia 22 de outubro.

Palpite 1 - Manchester City x Brighton - Vitória do Man. City e pelo menos 2 gols na partida: 1.53 na Betano.

Álvarez vem roubando o show nesta temporada

Erling Haaland é o artilheiro da Premier League e grande goleador desta equipe, mas isto não ofusca em nada a excelente temporada que Julián Álvarez faz com a camisa dos Citizens.

Tendo entrado em campo em todas as partidas do Man. City nesta temporada, Álvarez marcou seis gols e distribuiu quatro assistências em apenas 11 jogos.

Na derrota por 2-1 para o Wolves, foi Álvarez quem marcou para o City em uma excelente cobrança de falta, mostrando o seu vasto repertório para balançar as redes.

Nos quatro últimos jogos nos quais o Man. City não ficou em branco no placar, Álvarez marcou pelo menos uma vez em todos.

Palpite 2 - Manchester City x Brighton - Julián Álvarez marcar a qualquer momento: 2.15 na Betano.

Ausência de meia espanhol foi muito sentida

Embora uma série de fatores possam ser apontados nesta sequência negativa dos Citizens, não é coincidência de que a mesma aconteceu nos três jogos em que Rodri não estava disponível, cumprindo suspensão.

Rodri faz um trabalho fenomenal controlando o meio-campo do Man. City, e é incrível o quanto a bola passa pelos seus pés em cada jogo.

Nos últimos quatro jogos em que Rodri ficou em campo durante os 90 minutos, o meia espanhol ultrapassou 116 passes em cada um deles.

Na sua última partida, atuando por apenas 46 minutos, expulso no primeiro minuto da etapa complementar, Rodri teve 78 passes, e estava no caminho para cumprir sua alta média.

Palpite 3 - Manchester City x Brighton - Rodri ter pelo menos 101 passes: 1.87 na Betano.