Palpite Liverpool x Sheffield United - Premier League - 4/4/24

Os Reds entram em campo pela primeira vez após assumir a liderança na última rodada, recebendo o Sheffield United em Anfield.

Em busca de se manter no topo, o Liverpool quer exercer seu favoritismo contra o lanterna da competição. Confira nossa seleção de palpites para o duelo desta quinta (4).

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Liverpool por três gols ou mais de diferença 1.72 na Betano Total de gols de uma equipe Sheffield United não marcar 1.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Mohamed Salah 1.36 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Reds vencendo bem e com frequência

O Liverpool tem conseguido exercer sua superioridade técnica em diversos períodos nos últimos meses.

Jürgen Klopp e cia. conquistaram oito vitórias por três ou mais gols de diferença em 2024, incluindo em três de seus últimos cinco triunfos.

O oponente dos Reds nesta 31ª rodada não indica solidez defensiva para poder conter os esforços do líder. O Sheffield United tem a pior marca da competição, já tendo sofrido 77 gols.

Palpite 1 - Liverpool x Sheffield United - Vitória do Liverpool por três ou mais gols de diferença: 1.72-na Betano.

Pior ataque da competição em campo

Nenhuma equipe da Premier League marca tão raramente quanto o Sheffield United. Com 27 gols, o time possui o pior ataque da competição.

No duelo do primeiro turno entre esses dois times, o Liverpool exerceu seu favoritismo como visitante em triunfo por 2-0 no Bramall Lane.

Os números do Sheffield United ao longo da temporada são tão abaixo da média que mesmo marcando cinco em suas últimas duas aparições, segue com menos de um por jogo (27 em 29).

As quatro derrotas mais recentes do time de Chris Wilder ocorreram sem o lanterna da Premier League marcar um gol.

Palpite 2 - Liverpool x Sheffield United - Sheffield United não marcar: 1.82 na Betano.

Mohamed Salah não perdeu ritmo em retorno

Ficando de fora por um período significativo no meio da temporada, o camisa 11 do Liverpool voltou em grande forma e suas últimas atuações demonstram isso.

Salah está no meio de uma sequência de três jogos com gols, sendo cada um por uma competição diferente.

O último gol do goleador dos Reds resultou diretamente na conquista de três pontos, marcando o tento do 2-1 diante do Brighton pela 30ª rodada da Premier League.

Palpite 3 - Liverpool x Sheffield United - Mohamed Salah marcar a qualquer momento: 1.36 na Betano.