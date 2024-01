Palpite Liverpool x Fulham - Copa da Liga Inglesa - 10/1/24

O Liverpool recebe o Fulham na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

O confronto acontece no dia 10 de janeiro (quarta-feira), no Anfield Road, em Liverpool. Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nosso time de editores para este grande jogo, que coloca frente a frente sérios candidatos ao título da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Liverpool vence 1.36 na Betano Jogador a marcar Darwin Núñez a qualquer momento 2.05 na Betano Gols Mias/Menos Mais de 2,5 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Liverpool não perde há seis jogos

O Liverpool vem apresentando um ótimo retrospecto entre o final de 2023 e o início de 2024. A equipe comandada por Jürgen Klopp não perde há seis partidas.

Recentemente, foram quatro vitórias e apenas dois empates.

Além desse retrospecto favorável, o time também tem uma boa sequência nos jogos diretos contra o Fulha. Nas últimas três partidas entre os clubes, o Liverpool venceu duas e empatou uma.

Palpite 1 - Liverpool x Fulham - Liverpool vence: 1.36 na Betano.

Darwin Núñez pode ter boas oportunidades

A agenda do Liverpool vem sendo muito movimentada. Afinal, o time ainda está vivo nas copas nacionais, Premier League e Europa League.

Ainda que o artilheiro da equipe seja o egípcio Mohamed Salah, com 22 gols na temporada, é esperado que o atacante uruguaio Núñez tenha chances de começar jogando nesta partida.

Núñez marcou oito gols vestindo a camisa do Liverpool nesta temporada. Além disso,o jogador é um dos principais nomes da seleção do Uruguai. Por isso,, acreditamos que o atacante tenha a capacidade de furar o bloqueio do Fulham.

Palpite 2 - Liverpool x Fulham - Darwin Núñez marca a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Gols são esperados em Anfield Road

Por se tratar de um jogo eliminatório, os dois times tendem a se abrir para buscar um gol e resolver o jogo no tempo regulamentar.

Na Premier League, o Liverpool tem 43 gols marcados e 18 sofridos, nas 20 rodadas iniciais. Ou seja, uma média de pelo menos três gols por jogo.

Além disso, outro ponto interessante é que no último encontro de Fulham e Liverpool houve sete gols, quatro para o Liverpool e três para o Fulham.

Palpite 3 - Liverpool x Fulham - Mais de 2,5 gols: 1.50 na Betano.