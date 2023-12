Palpite Liverpool x Manchester United - Premier League - 17/12/23

Na 17ª rodada da Premier League, o Liverpool recebe o Manchester United. O confronto acontece neste domingo, no Anfield Road, em Liverpool.

Confira, portanto, os prognósticos, análises e os palpites selecionados minuciosamente por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado/Total de gols Liverpool vence e mais de 2,5 gols 1.57 na Betano Ambos marcam Sim 1.60 na Betano Jogador a marcar Salah a qualquer momento 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Os últimos 32 jogos do Liverpool tiveram dois ou mais gols

O Liverpool apresenta uma sequência curiosa: em seus últimos 32 jogos disputados, a equipe participou de partidas com dois ou mais gols. Indo mais a fundo neste dado, a última vez que não houve gols em um jogo do Liverpool foi contra o Chelsea, em 4/4/2023.

Dessa forma, e considerando ainda que o time comandado por Jürgen Klopp está liderando o campeonato, é provável que, atuando como mandante, eles busquem mais três pontos cruciais.

Ainda, vale mencionar que em quatro dos últimos cinco jogos houve uma goleada para algum dos lados. O jogo mais recente entre esses times, inclusive, teve um placar de 7 a 0 para o Liverpool.

Palpite 1 - Liverpool x Manchester United - Liverpool vence e mais de 2,5 gols: 1.57 na Betano.

Ambos precisam pontuar

Atualmente, o Liverpool é um dos principais candidatos ao título da Premier League. Dessa forma, é crucial que a equipe vença seu jogo para evitar ser ultrapassada por Arsenal ou Aston Villa.

Do outro lado, os comandados de Erik ten Hag precisam vencer para se aproximar do pelotão de cima, e principalmente, para dar uma resposta após sua eliminação da Champions League.

Ainda, vale mencionar que os dois jogos mais recentes do Liverpool tiveram as duas equipes marcando gols. Assim, levando em conta que ambos buscam um triunfo, esse padrão deve ser repetido.

Palpite 2 - Liverpool x Manchester United - Sim para ambos marcam: 1.60 na Betano.

Salah é o artilheiro da Premier League

O craque egípcio é atualmente o principal goleador do Campeonato Inglês. Até aqui, o atleta já conseguiu balançar as redes em 11 ocasiões. Foram 16 jogos (média de 0,68).

Nos últimos seis confrontos frente ao Manchester United, o camisa 11 do Liverpool marcou gol em todos os jogos. Ao todo, Salah marcou 11 gols nessas partidas.

Nesse sentido, considerando ainda que Salah é o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League, achamos prudente acreditar que o atleta pode marcar ao menos um gol a qualquer momento neste duelo.

Palpite 3 - Liverpool x Manchester United - Salah marca a qualquer momento: 1.75 na Betano.