Palpite Liverpool x Chelsea - Premier League - 31/1/24

O grande jogo da 22ª rodada do Campeonato Inglês acontece no Anfield.

As duas equipes compartilham bons momentos, ainda sem perder em 2024. Confira a nossa escolha de palpites para este duelo Big Six.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.53 na Betano Resultado (chance dupla) Empate ou Chelsea 2.37 na Betano Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e pelo menos três gols 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Reds seguem produzindo mesmo sem Salah

Este será o quarto jogo seguido do Liverpool neste período sem o camisa 11. Nas três partidas anteriores, os Reds marcaram um total de 10 gols.

Os números para o time de Klopp na Premier League são dos mais impactantes, possuindo o segundo melhor ataque da competição. Foram 47 gols em 21 jogos.

Visitando o Liverpool, o time do Chelsea traz boas aparições em grandes jogos na atual temporada.

Em todas as suas partidas contra um oponente Big Six, os Blues balançaram a rede pelo menos uma vez, marcando 12 vezes em seis jogos.

Palpite 1 - Liverpool x Chelsea - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.53 na Betano.

Retrospecto de equilíbrio em Anfield

Este duelo tem sido marcado por um alto número de empates, inclusive sendo o resultado no primeiro turno em Stamford Bridge, quando ficaram no 0 a 0 na 1ª rodada.

Até fora de casa, a equipe londrina vem dificultando a vida dos Reds. O Chelsea traz consigo uma série de invencibilidade em Anfield de três jogos, acumulando dois empates e uma vitória.

A última vez que o Liverpool venceu o Chelsea em casa foi em julho de 2020. Embora tenha boas memórias desde então, conquistando dois títulos de copas nacionais nos pênaltis, ambas após 0 a 0 nos 90 minutos.

Palpite 2 - Liverpool x Chelsea - Empate ou Chelsea: 2.37 na Betano.

Protagonizantes de jogos com muitos gols

Os Blues realizaram 21 jogos na Premier League com a média de gols em suas partidas de 3.14. Foram 35 gols marcados e 31 sofridos.

Já o Liverpool tem uma marca ainda mais alta. No mesmo número de rodadas, a média de gols nos jogos dos Reds é de 3.57 gols.

Analisando os números dos Blues como visitante, o time de Mauricio Pochettino só possui dois clean sheets (ou seja, quando o time não leva gols) em 10 jogos, sendo que balançou as redes ao menos uma vez em oito.

Palpite 3 - Liverpool x Chelsea - Ambas as equipes marcam e três gols ou mais na partida: 1.78 na Betano.