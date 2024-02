Palpite LDU x Fluminense - Recopa Sul-Americana - 22/2/24

Pelo jogo de ida da grande decisão da Recopa Sul-Americana, a LDU, campeã da Copa Sul-Americana, recebe o Fluminense, campeão da Libertadores.

O confronto acontece no dia 22 de fevereiro (quinta-feira), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla LDU ou empate 1.35 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.40 na Betano Intervalo com mais gols Primeiro tempo 3.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fluminense busca revanche

A LDU quer se apresentar mais uma vez como “pedra no sapato” de alguns times brasileiros, fato que já aconteceu algumas vezes na história.

Os equatorianos enfrentaram times do Brasil 55 vezes na história. O jogo mais marcante deste histórico é a final da Libertadores de 2008, contra o próprio Fluminense, na qual a LDU saiu com o título inédito da competição, em pleno Maracanã.

Em 55 jogos contra brasileiros, a LDU venceu 20 vezes, empatou 7 e foi derrotada em 28 oportunidades. Para essa partida, jogando na altitude de Quito, o time da casa leva certa vantagem.

Palpite 1 - LDU x Fluminense - LDU vence: 1.35 na Betano.

LDU vem participando de jogos com mais de um gol

Nas três partidas da fase mata-mata da LDU contra equipes brasileiras em jogos pela Sul-Americana de 2023, em duas oportunidades o placar final apresentou mais de um gol na partida.

A equipe enfrentou o São Paulo nos caminhos das quartas de final, e venceu a equipe paulista por 2 a 1, na volta, perdeu por 1 a 0 e avançou nas cobranças de pênaltis. Na final, enfrentando o Fortaleza, a partida terminou em 1 a 1, novamente com a equipe equatoriana vencendo nos pênaltis.

Ainda, é importante observar que em seis dos últimos sete jogos da LDU, em todas essas partidas houve mais de um gol na partida.

Palpite 2 - LDU x Fluminense - Mais de 1,5 gol: 1.40 na Betano.

O primeiro tempo pode ser decisivo

Embora a LDU ainda não tenha realizado jogos oficiais em 2024, e que de certa forma chegue "sem ritmo" para essa decisão, acreditamos que o primeiro tempo, justamente por isso, deva ser a metade com mais gols.

O Fluminense pode se aproveitar da falta de ritmo dos equatorianos para impor seu ritmo dominante, que preza a posse de bola. Da mesma forma, a LDU pode tentar realizar um resultado positivo já na primeira parte, de forma que consiga segurar o jogo na etapa conclusiva.

Na Sul-Americana de 2023, a apresentação da LDU jogando em casa contra o São Paulo de Dorival Júnior, poderá ser algo que a equipe busque novamente. Naquele jogo eles finalizaram 19 vezes, marcando dois na primeira etapa.

Palpite 3 - LDU x Fluminense - Primeiro tempo intervalo com mais gols: 3.15 na Betano.