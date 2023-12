Palpite Juventus x Roma - Campeonato Italiano - 30/12/23

Neste duelo da 18ª rodada da Serie A da Itália, a Juventus recebe a Roma.

O confronto acontece no dia 30 de dezembro (sábado), no Juventus Stadium, em Turim.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este clássico italiano.

Aposta Palpite Odd Resultado Juventus vence 2.07 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 4,5 1.45 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Juve na corrida pelo título

Na segunda posição do campeonato, a Juventus precisa fazer o trabalho de casa para conseguir colar na Inter de Milão, ou ao menos para não deixar que os milaneses se distanciem ainda mais.

Com um retrospecto de 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota, a Vecchia Signora se mostra como grande favorita para o duelo.

Esse favoritismo não se baseia apenas pelo histórico recente da equipe nesta edição do Campeonato Italiano, mas também pelo fato de que em 8 jogos em casa, o time não perdeu nenhum duelo.

Palpite 1 - Juventus x Roma - Juventus vence: 2.07 na Betano.

Roma é o quarto time que mais leva cartões no campeonato

No jogo mais recente entre esses dois times, pelo Campeonato Italiano de 2022/23, houve exatamente cinco cartões amarelos e um vermelho. E, os três jogos que antecedem esse confronto, também apresentaram 4 ou mais cartões.

Tratando-se de um clássico nacional, é muito comum que faltas mais duras e reclamações com arbitragem sejam recorrentes. Ainda mais para esses dois times, que precisam vencer para se aproximarem ainda mais de seus objetivos.

Dessa forma, e atrelando isso ao fato de que a Roma é o quarto time que mais leva cartões na liga (45 amarelos e 2 vermelhos no total), é de se esperar que nesta partida em específico possam ser mostrados alguns cartões.

Palpite 2 - Juventus x Roma - Mais de 4,5 cartões: 1.45 na Betano.

Últimos três jogos da Roma apenas um time marcou

Ainda que esteja entre os líderes da competição, o ataque da Juve não tem sido tão eficiente assim. A título de comparação, enquanto a Inter, líder, fez 41 gols, a Juventus anotou apenas 26.

Ainda, os três jogos mais recentes da equipe dirigida por José Mourinho terminaram com apenas uma das duas equipes indo às redes.

Dessa forma, ainda que ambos os times precisem vencer, uma derrota pode ser frustrante para os dois, com isso, é possível que os dois times tenham uma abordagem cautelosa ao longo dos 90 minutos.

Palpite 3 - Juventus x Roma - Não para ambos marcam: 1.65 na Betano.