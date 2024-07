Palpite Juventude x Internacional - Copa do Brasil - 13/07/24

O Colorado saiu atrás em seus domínios e terá de superar o Juventude no Alfredo Jaconi para garantir sua sobrevivência na competição.

A saída de Eduardo Coudet foi confirmada após a derrota no jogo de ida e o Inter será comandado pelo interino Pablo Fernandez neste sábado (13).

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Juventude ou empate 1.57 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.05 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Enner Valencia 3.30 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Juventude contrariou seus números na Série A

Analisando o momento das duas equipes, um triunfo do Juventude diante do Internacional não é um resultado inesperado, afinal de contas o Colorado já passava por uma fase ruim que inclusive resultou em uma troca de técnico.

Contudo, analisando apenas o histórico do Juventude no Brasileirão, há sim um certo grau de surpresa, isso pela diferença colossal em seu desempenho dentro e fora do Alfredo Jaconi.

A equipe comandada por Roger Machado não venceu como visitante no Brasileirão e não perdeu como mandante.

Sob o comando de um técnico interino, o Colorado terá que fazer o que nenhuma equipe da Série A conseguiu neste ano, vencer o Juventude no Alfredo Jaconi.

Palpite 1 - Juventude x Internacional - Vitória do Juventude ou empate: 1.57 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Juventude deve vencer ou empatar em jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Sair do zero não tem sido problema para o Inter

Embora a quantidade de gols possa ser questionada, mesmo atuando por várias rodadas sem seus destaques ofensivos, o Colorado vem marcando com frequência.

Desde que voltou da paralisação de um mês, o Internacional realizou 13 partidas por todas as competições e ficou sem gols apenas uma vez.

Invicto em casa na Série A, o Juventude também não tem tido problemas ofensivos, sendo uma verdadeira força com o apoio de sua torcida.

Palpite 2 - Juventude x Internacional - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.05 na Betano.

Nada de Rafael Borré, mas Enner Valencia já voltou

Os números ofensivos do Inter são ainda mais interessantes pelo fato de não ter contado com seus dois principais atacantes por boa parte desses jogos.

Embora Borré ainda siga defendendo a Colômbia que disputará a decisão da Copa América, Valencia já retornou para o Colorado e demonstrou sua importância, marcando na derrota por 2-1 para o Juventude.

O atacante equatoriano possui bons números, com 11 gols em 21 partidas pelo Internacional no ano.

Palpite 3 - Juventude x Internacional - Enner Valencia marcar a qualquer momento: 3.30 na Betano.