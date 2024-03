Palpite Juventude x Internacional - Campeonato Gaúcho - 17/3/24

Pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho, a equipe do Juventude recebe o time do Internacional.

O confronto acontece no dia 17 de março (domingo), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este clássico gaúcho.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional vence 2.00 na KTO Gols Mais/Menos Internacional mais de 1,5 2.28 na KTO Gols Mais/Menos Juventude menos de 0,5 2.37 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Internacional é o grande favorito

O Colorado chega para essa temporada sendo um dos principais times a serem observados neste ano de 2024. Suas contratações, como a de Rafael Borré e Lucas Alario, elevaram o time a um novo patamar.

Neste ano, o Internacional realizou quatorze jogos, incluindo partidas pelo Campeonato Gaúcho (12) e pela Copa do Brasil (2). Desses, a equipe venceu doze vezes, empatou um jogo e perdeu outro.

Sendo assim, a equipe tem o melhor desempenho da competição estadual, e jogando como visitante, venceu cinco de suas sete partidas disputadas longe do Beira-Rio.

Palpite 1 - Juventude x Internacional - Internacional vence: 2.00 na KTO.

Inter com um ataque potente

Com Enner Valencia, principal artilheiro do Colorado em campo, o Inter promete ter um bom desempenho ofensivo. O atacante marcou quatro gols no estadual, sendo, inclusive, o vice-artilheiro do campeonato.

Ainda, é de suma importância ter em mente que o Internacional tem o segundo melhor ataque do Gauchão: em doze jogos marcou 24, média exata de dois tentos por partida.

Com essas informações, e tendo em mente que o atacante almeja a artilharia do campeonato, é de se esperar que esse jogo apresente muitas oportunidades para o Colorado, que busca um importante resultado fora de casa.

Palpite 2 - Juventude x Internacional - Internacional mais de 1,5 gols: 2.28 na KTO.

Internacional com a melhor defesa do Gauchão

Em doze jogos realizados (onze na primeira fase e um nas quartas de final), o Internacional conseguiu assumir o posto de equipe com o melhor sistema defensivo dentre os doze times que estiveram na competição.

Em seu retrospecto no Campeonato Gaúcho, o Colorado foi vazado apenas sete vezes. Sendo assim, a equipe apresenta uma média de gols sofridos de 0,58 por partida.

Ainda, é importante considerar que nas quatorze partidas realizadas em 2024, o time comandado por Eduardo Coudet foi vazado em apenas cinco jogos. Sendo assim, parece ser prudente acreditar no sistema defensivo do Internacional.

Palpite 3 - Juventude x Internacional - Juventude menos de 0,5 gols: 2.37 na KTO.