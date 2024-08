Palpite Juventude x Corinthians - Copa do Brasil - 29/08/24

Duas equipes que selaram a sua classificação para as quartas de final atuando fora de casa agora se enfrentam por uma vaga na semifinal.

O Juventude de Jair Ventura recebe o Corinthians de Ramón Díaz no Estádio Alfredo Jaconi.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 2.67 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.52 na Betano Método de marcação do primeiro gol Cabeceamento 6.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Potencialmente o jogo de ida mais equilibrado

O Juventude tem entre os seus méritos uma louvável campanha como mandante no Brasileirão, derrotado em apenas um de 11 jogos em casa. Vale notar que duas dessas partidas em casa acabaram sendo em território hostil, com o clube gaúcho vendendo o mando de embates contra São Paulo e Atlético-MG.

A equipe comandada por Ramón Díaz pode ter uma campanha pior a de seu oponente no Brasileirão, mas vem se demonstrando um oponente formidável longe de casa na Copa do Brasil.

Os resultados do Timão como visitante contra Grêmio e Bragantino foram fundamentais na sua jornada até as quartas, empatando com o Tricolor Gaúcho e batendo o Massa Bruta.

Ambas as equipes possuem pontos de confiança na véspera desse duelo, demonstrando o equilíbrio no confronto.

Palpite 1 - Juventude x Corinthians - Empate: 2.67 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024 entre Juventude e Corinthians deve terminar empatado. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Poucos gols são esperados em Caxias do Sul

O Corinthians pode ir bem melhor como visitante na Copa do Brasil do que no Brasileirão, porém seu desempenho ofensivo não é nada brilhante em qualquer uma das competições.

Nos dois últimos jogos fora de casa na Copa do Brasil, o Timão marcou dois gols. No Brasileirão, a equipe paulista, que tem média de 1.36 gols por jogo em seus domínios, cai muito para apenas 0.38 fora de casa.

O Juventude vem de uma sequência de jogos com muitos gols, entretanto não deixa de ter uma boa defesa em casa, sendo vazado oito vezes em 11 partidas na Série A, 11 em 13 jogos contando todos os embates desde o fim do estadual.

Palpite 2 - Juventude x Corinthians - Dois gols ou menos: 1.52 na Betano.

Jogo aéreo é grande arma ofensiva do Juventude

Os números não mentem e analisando o desempenho de todas as 20 equipes da primeira divisão, nenhuma tem sido mais letal no jogo aéreo.

A equipe do Juventude acumula nove gols de cabeça em 23 partidas no Brasileirão, a principal marca da competição.

Possuindo 28 gols na Série A, os nove de cabeça do Juve representam quase um terço dos gols marcados pela equipe gaúcha.

Palpite 3 - Juventude x Corinthians - Primeiro gol ser marcado de cabeça: 6.20 na Betano.