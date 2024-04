Palpite Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 17/4/24

Após ficarem no empate em suas respectivas partidas iniciais no Brasileirão, Juventude e Corinthians disputam o primeiro triunfo na competição.

Aqui estão nossos palpites para a partida desta quarta (17) em Caxias do Sul pela segunda rodada da Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 2.54 na KTO Jogador receber um cartão amarelo Fagner 3.30 na KTO Total de gols de uma equipe Juventude marcar no máximo um 1.33 na KTO

Timão não perde fora há meses

O Corinthians subiu de produção com a mudança no comando técnico e isso é notável em seu desempenho recente como visitante.

A última derrota do Timão fora de casa aconteceu ainda no início de fevereiro, quando sofreu 1-0 do Santos na Vila Belmiro.

São seis aparições consecutivas sem perder longe da Neo Química Arena, possuindo três vitórias e três empates neste período.

Palpite 1 - Juventude x Corinthians - Vitória do Corinthians: 2.54 na KTO.

Lateral do Timão amarelado em múltiplas competições

O Brasileirão é a quarta competição disputada pelo Corinthians na atual temporada, junto do Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Fagner, que recebeu um cartão na rodada inicial do Brasileirão, já foi amarelado por todos os quatro torneios disputados pelo Timão em 2024.

Ao todo, o lateral direito acumula sete cartões amarelos nesta temporada, sendo que recebeu três em suas últimas quatro aparições como titular.

Palpite 2 - Juventude x Corinthians - Fagner receber um cartão a qualquer momento: 3.30 na KTO.

Um mês sem partida de múltiplas gols

O Juventude não deixa o gramado possuindo uma atuação com dois ou mais gols desde 13 de março.

Nos seus cinco jogos mais recentes, os comandados de Roger Machado sempre marcaram, no máximo, um gol.

A defesa do Timão, adversário do Juventude nesta 2ª rodada, tem se apresentando bem nas últimas semanas, sem sofrer múltiplos gols no mesmo jogo em cinco partidas.

Palpite 3 - Juventude x Corinthians - Juventude marcar no máximo um gol: 1.33 na KTO.