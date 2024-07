Palpite Jamaica x Venezuela - Copa América - 30/06/24

A Seleção Jamaicana foi a primeira a ter sua eliminação matemática do torneio confirmada e a Venezuela a segunda a se classificar para próxima fase.

Apesar disso, ainda há algo em jogo para a Venezuela que visa confirmar a liderança da chave, precisando de apenas um empate para não depender de outros resultados, enquanto a Jamaica não quer sair sem somar pontos. O jogo acontece neste domingo (30), às 21h.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória da Venezuela ou empate e partida com no máximo três gols 1.55 na F12Bet Jogador marcar a qualquer momento Salomón Rondón 2.35 na F12Bet Jogador marcar a qualquer momento Michail Antonio 4.80 na F12Bet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Venezuela e suas vitórias apertadas

A Seleção Venezuelana assumiu a primeira colocação da chave com duas vitórias no mesmo número de jogos, mas não chegou a exercer um domínio completo em nenhum de seus jogos.

As duas vitórias venezuelanas aconteceram por um gol de diferença e ampliando o olhar para desde o início de 2023, dos últimos oito triunfos da Venezuela, apenas um veio por múltiplos gols.

Neste mesmo período, que só trouxe uma derrota da Venezuela em 14 jogos, 2-1 sofrido diante da Itália em amistoso, nenhuma partida venezuelana teve mais do que três gols.

Palpite 1 - Jamaica x Venezuela - Vitória da Venezuela ou empate e partida com no máximo três gols: 1.55 na F12.Bet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Argentina deve vencer a partida contra o Peru na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Artilheiro venezuelano perto de marca histórica

Salomón Rondón deixou seu primeiro gol na Copa América ao marcar contra o México, o único do triunfo de sua seleção por 1-0.

Este tento levou Rondón a 42 com a camisa da Venezuela e o deixa próximo de fazer o dobro de gols que o segundo colocado na artilharia histórica da Seleção Venezuelana.

A liderança de Rondón na artilharia do seu país é absoluta, possuindo 19 a mais do que o já aposentado Juan Arango com 23 gols.

Palpite 2 - Jamaica x Venezuela - Salomón Rondón marcar a qualquer momento: 2.35 na F12.Bet

Atacante do West Ham marcou seu primeiro na competição

Qualquer que seja o resultado deste embate entre Venezuela e Jamaica, a seleção da América Central não deixará a competição sem ter marcado.

Michail Antonio balançou as redes na derrota por 3-1 para o Equador durante a segunda rodada da fase de grupos e fez até o momento o único gol jamaicano no torneio.

O atacante dos Hammers pode não ter tido sua melhor temporada, mas terminou bem sua participação com a equipe londrina, marcando em três dos últimos seis jogos que realizou pelo West Ham antes de se apresentar a Jamaica.

Palpite 3 - Jamaica x Venezuela - Michail Antonio marcar a qualquer momento: 4.80 na F12.Bet