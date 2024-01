Palpite Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista - 24/1/24

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Ituano e Corinthians terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 24 de janeiro (quarta-feira), no Estádio do Novelli Júnior, em Itu.

A partir da análise de nossos editores, confira a seguir os prognósticos e os palpites para este importante compromisso do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.95 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 gols 1.62 na Betano Jogador a marcar Romero a qualquer momento 4.33 na Betano

Corinthians tem um retrospecto muito superior

Ituano e Corinthians, ao longo da história, já tiveram seus caminhos cruzados em 31 ocasiões. O Timão venceu a maioria, 21 vezes.

A equipe de Itu, por sua vez, considerando este retrospecto, conseguiu alcançar a vitória em apenas 2 possibilidades. Houve ainda 8 empates registrados no histórico deste confronto.

Além disso, é importante ressaltar que a equipe corintiana iniciou sua trajetória neste Paulistão com uma vitória de 1 a 0 em cima do Guarani. Por outro lado, o Ituano perdeu seu jogo de estreia por 2 a 0 para o São Bernardo.

Palpite 1 - Ituano x Corinthians - Corinthians vence: 1.95 na Betano.

Um jogo de muita marcação é esperado no Novelli Júnior

Com a última posição do Grupo A devido a sua derrota e o saldo de gols negativos, o Ituano, ainda que jogue como mandante da partida, tenderá a ter uma abordagem cautelosa.

O Corinthians, por sua vez, que vem em um processo de mudança na gestão do clube, também pode agir com cautela, trabalhando a bola. Talvez, a falta de criatividade no meio de campo do Alvinegro possa ser o principal empecilho para um jogo com muitos gols.

Outro aspecto que é importante considerar é que os jogos de estreia dos times no Paulistão tiveram menos de 2,5 gols. O Corinthians venceu por 1 a 0 o Guarani, enquanto o Ituano perdeu por 2 a 0 para o São Bernardo.

Palpite 2 - Ituano x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.62 na Betano.

Romero tem sido o principal jogador ofensivo do Timão

Protagonista da vitória corintiana no último jogo oficial da equipe com um gol marcado, o paraguaio Ángel Romero vem ganhando cada vez mais espaço no limitado elenco do Corinthians.

Em 2023, o atacante foi o terceiro jogador com mais gols no Alvinegro Paulista. Foram 8 gols marcados. Ou seja, ficou atrás apenas de Roger Guedes (21) e Yuri Alberto (15).

Nesse sentido, tentando viver uma temporada ainda melhor, e enfrentando uma defesa que não é das mais fortes do campeonato, o paraguaio será muito acionado para furar o bloqueio do time de Itu.

Palpite 3 - Ituano x Corinthians - Romero marca a qualquer momento: 4.33 na Betano.