Palpite Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho - 25/2/24

Os dois principais candidatos ao título do Gauchão se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase no GreNal disputado neste domingo (25).

O clássico entre Grêmio e Internacional vale a primeira colocação geral no Estadual. Esses são nossos palpites para o clássico GreNal no Beira-Rio.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 1.80 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 2.10 na KTO Resultado do 1º tempo Empate 1.93 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Inter não perde em casa há quatro meses

O Colorado está no meio de uma boa sequência dentro de seus domínios. Sua última derrota no Beira-Rio ocorreu em uma atuação com um homem a menos contra o Coritiba em outubro de 2023.

Desde então, a equipe de Eduardo Coudet acumula dois empates e seis vitórias em partidas como mandante.

Já considerando os duelos mais recentes entre Internacional e Grêmio, o Colorado levou a melhor em três dos últimos quatro clássicos no Beira-Rio.

O encontro mais recente entre Inter e Grêmio terminou com vitória do Colorado por 3-2 no segundo turno do Brasileirão. Por isso, um palpite interessante é a vitória do Internacional.

Palpite 1 - Internacional x Grêmio - Vitória do Internacional: 1.80 na KTO.

Rivais gaúchos vêm de jogos com muitos gols

Internacional e Grêmio chegam nesta partida com séries de invencibilidade, sendo que a do Grêmio dura sete jogos, enquanto a do Colorado é de cinco partidas.

Na sua última aparição, o Grêmio saiu vitorioso diante do lanterna Santa Cruz-RS, mas sofreu múltiplos gols em triunfo por 6-2.

O Internacional, por sua vez, está vindo de duas vitórias pelo mesmo placar com ambas as equipes marcando. Neste período, o Colorado bateu o Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo por 3-1.

Palpite 2: Internacional x Grêmio - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.10 na KTO.

Tricolor Gaúcho acostumado a empates na primeira etapa

O time de Renato Portaluppi acumula quatro jogos em sequência em que vai para o intervalo com o placar em igualdade.

Mesmo na goleada por 6-2 diante do Santa Cruz-RS na última rodada, o resultado após o fim da etapa inicial era de 2-2.

Embora o mesmo não possa ser dito em relação ao Colorado, o time de Eduardo Coudet foi para o intervalo com empate em metade dos seus quatro jogos em casa neste ano.

Palpite 3 - Internacional x Grêmio - Empate no 1º tempo: 1.93 na KTO.