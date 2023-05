Palpite: Internacional x Bahia – Brasileirão Série A – 28/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Internacional e Bahia pela oitava rodada do Brasileirão - Série A.

O Internacional, atual 15º do campeonato brasileiro, recebe o Bahia (13º), neste domingo, 28 de maio, no Estádio do Beira-Rio, a partir das 16h, pela 8ª rodada do Brasileirão 2023.

Empatados em pontos, mas com vantagem do Tricolor na diferença de gols, ambos os times tentam sair da parte inferior da tabela de classificação e pôr fim à série negativa de resultados.

O mandante chega após quatro derrotas consecutivas no campeonato brasileiro, enquanto os visitantes somaram apenas quatro pontos nas últimas quatro partidas do Brasileirão.

Dicas de apostas Internacional x Bahia

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Internacional e Bahia pelo Brasileirão - Série A. Aliás, se você ainda não tiver uma conta em casa de apostas, veja como criar um Betano login.

Internacional para vencer o jogo

1.75 na bet365

1.80 na Sportingbet

1.85 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.75 na bet365

1.75 na Sportingbet

1.75 na Betano

Ambas as equipes marcam

1.95 na bet365

1.90 na Sportingbet

1.90 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Mando de quadra dita favorito

Após perder sucessivamente para São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio, o Internacional precisa vencer para acalmar o desespero da torcida e da diretoria.

No entanto, a moral do time deve estar em alta após a vitória de quinta-feira para a Copa Libertadores, em que o Colorado lidera o Grupo B.

Com a vantagem de jogar no Beira-Rio, onde o time gaúcho não perde para o Bahia há cinco encontros, os comandados de Mano Menezes são favoritos para conseguir os três pontos.

Aposta 1 - Internacional x Bahia - Internacional para vencer: 1.75 na bet365, 1.80 na Sportingbet e 1.85 na Betano.

É preciso melhorar o ataque

No retrospeto, o resultado mais comum em confrontos entre o Internacional e o Bahia é 1-0, com quatro partidas terminando com este resultado.

Se a isso juntarmos o fato do Colorado ter marcado apenas cinco gols em sete rodadas da Série A, é fácil justificar as boas odds e o baixo risco em uma aposta para resultado total inferior a 2,5 gols.

Aposta 2 - Internacional x Bahia - Menos de 2.5 gols: 1.75 na bet365, 1.75 na Sportingbet e 1.75 na Betano.

Defesas vazadas

Considerando que, nesta edição do Brasileirão, o Internacional já sofreu 11 gols e o Bahia viu suas redes balançadas em 12 ocasiões, se espera que ambas as equipes consigam chegar ao gol.

O Tricolor de Aço do treinador português Renato Paiva pode não ser tecnicamente brilhante, mas tem complicado a vida de muitos rivais, marcando gol em treze de seus últimos quinze compromissos.

Biel e Everaldo lideram a artilharia do time baiano com dois gols cada no Brasileirão.

Aposta 3 - Internacional x Bahia - Ambas as equipes marcam: 1.95 na bet365, 1.90 na Sportingbet e 1.90 na Betano.