Palpite Internacional x Juventude - Copa do Brasil - 10/07/24

Restam apenas três confrontos para serem decididos na terceira fase da Copa do Brasil e um deles é esse embate entre Juventude e Internacional.

A partida de ida será disputada no Estádio Beira-Rio, sendo apenas o segundo jogo do Colorado no seu estádio desde seu retorno. O confronto será decidido rapidamente com o embate da volta marcado para sábado (13).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 1.70 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.30 na Betano Total de gols de uma equipe Internacional marcar dois ou mais 2.05 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Juventude sofre longe de seus domínios

A equipe comandada por Roger Machado vem de um baita resultado no Brasileirão batendo o Grêmio por 3-0, mas essa grande vitória veio em casa.

Atuando como visitante a história tem sido outra para o Juventude que possui quatro derrotas consecutivas longe do Alfredo Jaconi,

O jogo mais recente do Juventude fora de casa no qual perdeu foi um empate por 1-1 contra o lanterna Fluminense há mais de um mês.

Palpite 1 - Fluminense x Juventude - Vitória do Internacional: 1.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Internacional deve sair vencedor da disputa contra o Juventude pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Defesa do Inter sofre mais um pouco recentemente

O Colorado ainda possui uma das defesas menos vazadas do Brasileirão, mas apesar disso o retrato não é tão positivo quanto já foi há pouco tempo.

Na sua atuação mais recente o Colorado sofreu dois gols em casa do Vasco da Gama perdendo por 2-1.

Os comandados de Eduardo Coudet não terminam uma partida sem tomar gols há quatro jogos desde a vitória no clássico com o Grêmio por 1-0.

Palpite 2 - Internacional x Juventude - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.30 na Betano.

Números defensivos do Juventude são preocupantes

Mesmo sofrendo apenas um gol em casa desde o início de junho, o Juventude tem uma defesa bem inferior à do Colorado no Brasileirão.

Determinante nos resultados negativos como visitante é o desempenho defensivo da equipe comandada por Roger Machado.

O Juventude sofreu múltiplos gols nos seus quatro últimos jogos fora de casa no Brasileirão, ainda sem um clean sheet neste cenário desde as quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Palpite 3 - Internacional x Juventude - Internacional marcar dois ou mais: 2.05 na Betano.