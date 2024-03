Palpite Internacional x Juventude - Campeonato Gaúcho - 25/3/24

Líder geral na primeira fase do Campeonato Estadual, o Colorado recebe o Juventude.

O Inter precisa de uma vitória simples para se garantir na decisão do Gauchão.

O primeiro finalista do Campeonato Gaúcho será definido no Beira-Rio nesta segunda-feira (25). Confira nossos palpites para este duelo em Porto Alegre aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado e evolução do jogo Internacional marcar primeiro e ganhar 1.44 na Betano Total de gols de uma equipe Juventude não marcar 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe em um tempo Internacional marcar pelo menos uma vez na primeira etapa 1.60 na Betano

Juventude não vence no Beira-Rio desde 2008

Em um confronto recorrente no Estadual, Inter e Juventude possuem seis encontros na casa do Colorado desde o início de 2018, com retrospecto amplamente favorável aos donos da casa.

Desde 2018 o Colorado possui cinco triunfos e um empate, apenas aumentando sua sequência de invencibilidade em casa diante do Juventude.

A última vitória do Juventude diante do Inter no Beira-Rio foi há mais de 15 anos, somando 13 derrotas e três empates nos últimos 16 embates.

Nos seus quatro triunfos mais recentes em casa contra o Juventude, o Colorado sempre marcou primeiro a caminho da vitória.

Palpite 1 - Internacional x Juventude - Internacional marcar primeiro e ganhar: 1.44 na Betano.

Time de Eduardo Coudet sofreu apenas um gol em março

O Internacional terminou a primeira fase com o melhor ataque da competição, mas sua defesa também impressiona, especialmente em jogos recentes.

Em quatro partidas no mês de março, o Colorado sofreu apenas um gol, justamente em seu triunfo diante do Juventude por 2-1 na última rodada do Estadual.

Contando o empate por 0-0 na ida da semifinal na casa do Juventude, o Inter não sofre gols há três jogos em todas as competições.

Palpite 2 - Internacional x Juventude - Juventude não marcar: 1.70 na Betano.

Colorado marca cedo com frequência

A equipe de Eduardo Coudet marcou pelo menos um gol na primeira etapa de suas últimas sete vitórias.

No retrato de seus oito jogos mais recentes, o único embate no qual o Inter não balançou as redes no primeiro tempo foi em seu empate sem gols com o próprio Juventude, no primeiro encontro desta semifinal.

Nas quartas de final, quando recebeu o São Luiz, o Internacional marcou dois dos três gols do triunfo por 3-0 na etapa inicial, com Enner Valencia e Igor Gomes balançando as redes.

Palpite 3 - Internacional x Juventude - Internacional marcar no primeiro tempo e ganhar: 1.60 na Betano.