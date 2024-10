Palpite Inglaterra x Grécia - Liga das Nações - 10/10/24

Ainda sob o comando interino de Lee Carsley, a Inglaterra recebe a Grécia em duelo de líderes no Grupo 2 da Liga B.

Confira os nossos palpites para essa partida que será realizada no Estádio Wembley.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inglaterra 1.33 na Parimatch Total de gols de um jogador Cole Palmer ter mais de 0.5 2.95 na Parimatch Grécia marcar a qualquer momento Não 1.66 na Parimatch

English Team deu boas impressões pós-Euro

Em diversos momentos nos últimos anos a Seleção Inglesa chegou a ser contestada não necessariamente pelos resultados, mas pela forma como encontrava dificuldade em se impor diante de adversários tecnicamente inferiores.

A amostra é de apenas dois jogos com Lee Carsley, contudo a avaliação inicial foi encorajadora, com o English Team vencendo bem a Irlanda e a Finlândia.

O ataque inglês combinou para 38 chutes nesses dois jogos, 17 na meta adversária, lidando sem problemas com vários desfalques de atletas que retornam nesta convocação.

Palpite 1 - Inglaterra x Grécia - Vitória da Inglaterra: 1.33 na Parimatch.

Grande estrela do Chelsea de volta ao English Team

Cole Palmer foi um dos jogadores que desfalcaram a Inglaterra em setembro. O meia-atacante dos Blues está de volta e pronto para se consolidar no English Team.

Mesmo sem muita história como titular da Inglaterra, Palmer já se provou em momentos cruciais, inclusive marcando na decisão da última Euro, uma derrota por 2-1 para a Espanha

Em apenas sete jogos na atual edição da Premier League, o camisa 20 do Chelsea já balançou as redes em seis ocasiões, vice-artilheiro da competição.

Palpite 2 - Inglaterra x Grécia - Cole Palmer marcar pelo menos um gol; 2.95 na Parimatch.

Defesa inglesa demonstrou solidez

A outra parte do bom início da Inglaterra na atual edição da Liga das Nações é o seu desempenho defensivo.

Em dois jogos contra Finlândia e Irlanda, a Inglaterra não sofreu gols e concedeu uma média de apenas quatro finalizações por partida.

No jogo em casa contra a Finlândia, o English Team cedeu apenas dois chutes em toda a partida, absolutamente dominando seu oponente.

Palpite 3 - Inglaterra x Grécia - Grécia não marcar: 1.66 na Parimatch.