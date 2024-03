Palpite Inglaterra x Brasil - Amistoso Internacional - 23/3/24

A Amarelinha viaja a solo inglês para enfrentar os Três Leões em um dos palcos mais tradicionais do futebol mundial.

Brasil e Inglaterra entrarão em rota de colisão neste sábado (23) no Estádio de Wembley, em Londres. Aqui estão nossos palpites para este jogo entre campeãs mundiais.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inglaterra 1.90 na Betano Total de gols Três ou mais 1.93 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Descubra o top melhores sites de apostas do Brasil

Brasil vem de sequência negativa e desfalcado

O desempenho recente do Brasil não vem sendo do nível esperado. Isso, inclusive, resultou na demissão do técnico Fernando Diniz.

Sem vencer há três rodadas, a Seleção Brasileira ocupa apenas a sexta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A sequência do Brasil é de derrotas em seus três últimos jogos, incluindo seus últimos dois como visitante, caindo diante de Colômbia e Uruguai.

Este jogo em Wembley será o primeiro do Brasil desde a derrota em casa para a Argentina por 1 a 0. Enquanto isso, a Inglaterra não perde desde o fim de 2022, mais precisamente sua eliminação para a França na Copa.

Palpite 1 - Inglaterra x Brasil - Vitória da Inglaterra: 1.90 na Betano.

Goleadores de grandes ligas europeias em campo

A Inglaterra vem proporcionando embates com muitos gols em seus encontros mais recentes com campeões mundiais.

Disputando a mesma chave com a Itália nas Eliminatórias para a Euro, a Seleção Inglesa levou a melhor nos dois jogos, ambos com pelo menos três gols e as duas equipes marcando.

A própria eliminação na última Copa também seguiu cenário similar, só que contra a Inglaterra, derrotada por 2-1 pela França nas quartas de final.

Palpite 2 - Inglaterra x Brasil - Três ou mais gols: 1.93 na Betano.

Um clean sheet em nove jogos

Desde o fim da última Copa do Mundo, o Brasil realizou nove jogos, contando suas aparições em amistosos e nas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

Neste período desde sua eliminação para a Croácia, a defesa do Brasil tem tido problemas em sair de campo sem sofrer gol, sendo vazada em oito de nove jogos.

Os Três Leões também lidam com alguns problemas defensivos, tendo sido vazados pela Macedônia do Norte em sua atuação mais recente, empate por 1-1 quando a equipe já estava classificada para a Euro.

A Inglaterra sofreu um gol em quatro de seus seis jogos mais recentes.

Palpite 3 - Inglaterra x Brasil - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.82 na Betano.