Palpite Independiente del Valle x Palmeiras - Copa Libertadores - 24/4/24

Atuando pela rodada três da fase de grupos da Libertadores, o Independiente del Valle, do Equador, recebe o Palmeiras.

O confronto acontece no dia 24 de abril (quarta-feira), no Complejo Independiente del Valle, em Quito. Com isso, nossa equipe editorial separou alguns palpites de apostas para este duelo. Confira a seguir!

Aposta Palpite Odd Chance dupla Independiente del Valle ou empate 1.37 na Betano Gols Mais/Menos Independiente del Valle mais de 1,5 2.47 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Independiente del Valle tem sido forte contra brasileiros

Algoz tanto do São Paulo na final da Copa Sul-Americana de 2022, quanto do Flamengo na Recopa de 2023, o del Valle tem sido muito forte contra brasileiros.

A equipe equatoriana chega para esta terceira rodada com quatro pontos ganhos, mesma numeração do Palmeiras. Neste caso, a liderança do Grupo F está em jogo.

Ainda, para embasar esse palpite, em sete jogos realizados pelo Independiente del Valle como mandante neste ano, a equipe venceu seis vezes e empatou em apenas uma ocasião.

Palpite 1 - Independiente del Valle x Palmeiras - Independiente del Valle ou empate: 1.37 na Betano.

O ataque equatoriano tem desempenhado bem

Embora a equipe brasileira seja conhecida por ter uma defesa muito consistente, o Independiente del Valle manda seus jogos em uma altitude acima de 2.800 metros, impondo muita dificuldade aos adversários.

Para respaldar este palpite, é importante considerar que a equipe de Quito, em seus últimos quatro jogos oficiais disputados, em todos eles marcou mais de um gol.

Agora, com a liderança do grupo em jogo e tendo a oportunidade de atuar em casa, podemos esperar muita imposição da equipe mandante para conseguir marcar gols.

Palpite 2 - Independiente del Valle x Palmeiras - Independiente del Valle mais de 1,5 gols: 2.47 na Betano.

Vale a liderança do grupo

Independiente del Valle e Palmeiras aparecem como as equipes mais cotadas para passar de fase nesta chave da Libertadores.

Porém, apenas passar de fase pode não ser o suficiente para dois times vitoriosos como esses. Afinal de contas, o sorteio das oitavas de final deve colocar o segundo colocado contra o primeiro de outros grupos.

Dessa forma, com ambos visando a liderança da chave, esse pode ser um jogo muito dinâmico e aberto, o que pode resultar em boas oportunidades de gol para ambos os lados.

Palpite 3 - Independiente del Valle x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.90 na Betano.