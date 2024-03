Palpite Holanda x Escócia - Amistoso Internacional - 22/3/24

Nos seus últimos testes antes da tão aguardada Euro no meio do ano, Holanda e Escócia medem força na Amsterdam Arena.

A última vez que estas duas seleções se enfrentaram foi em junho de 2021. Confira nossos palpites para este duelo em solo holandês aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Holanda 1.47 na Betano Total de gols de uma equipe Holanda marcar dois ou mais 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Scott McTominay 6.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Escócia não vem em melhor fase

Nas Eliminatórias para a Euro, o contraste foi nítido no desempenho escocês nas cinco primeiras rodadas e nas três finais.

A Escócia se posicionou bem ao vencer seus cinco primeiros jogos nas Eliminatórias. Aliás, isso foi o suficiente para lhe deixar com uma vaga, mesmo sem vencer nas últimas três rodadas da competição.

Nos três jogos mais recentes, a Escócia acumula duas derrotas para Espanha e França, assim como o empate com a Geórgia.

Palpite 1 - Holanda x Escócia - Vitória da Holanda: 1.47 na Betano.

Laranja Mecânica goleou em aparição mais recente

A Holanda passou com enorme facilidade por Gibraltar em sua última partida, vencendo fora de casa por 6-0.

Contando Eliminatórias e Liga das Nações, a Seleção Holandesa possui seis atuações em casa desde o início de 2023.

Neste período, a Holanda marcou dois ou mais gols em quatro de seis jogos, somando 12 no total.

Palpite 2 - Holanda x Escócia - Holanda marcar dois ou mais gols: 1.65 na Betano.

Scott McTominay foi crucial na classificação para a Euro

Apesar de ser um meio-campista, McTominay terminou as Eliminatórias para a Euro como o principal artilheiro da Seleção Escocesa.

McTominay marcou incríveis sete gols em oito jogos. Um dos gols foi no grande triunfo da Escócia, em casa, sobre a Espanha por 2-0. O jogador marcou menos do que somente Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Harry Kane.

Um dos líderes de sua seleção, McTominay também vem desempenhando bom papel com a camisa do Man. United. O atleta balançou as redes no jogo mais recente, que foi a vitória por 4 a 3 em cima do Liverpool na Copa da Inglaterra.

Palpite 3 - Holanda x Escócia - Scott McTominay marcar a qualquer momento: 6.00 na Betano.