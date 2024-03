Palpite Grêmio x Caxias - Campeonato Gaúcho - 26/3/24

Defendendo o seu domínio em âmbito estadual nos últimos anos, o Tricolor Gaúcho está a um empate de chegar a mais uma final do Gauchão.

Finalistas na temporada passada, apenas uma dessas equipes chegará a decisão em 2024. Aqui estão nossos palpites para esta semifinal do Campeonato Gaúcho.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Grêmio vencer por exatamente um gol de diferença 3.75 na Betano Total de gols de uma equipe Grêmio marcar pelo menos dois gols 1.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.12 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite um bônus de boas-vindas com o código promocional Betano

Descubra uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Veja o top melhores sites de apostas do Brasil

Domínio gremista, mas sem placares elásticos

Desde 2021, o Caxias possui apenas um triunfo contra o Grêmio, conquistado justamente na primeira fase do atual Gauchão.

Mesmo levando a melhor com relativa frequência nos últimos jogos com o Caxias, o Grêmio geralmente vence com diferença mínima.

As últimas quatro vitórias do Tricolor Gaúcho diante do Caxias foram todas por apenas um gol de vantagem, a mais recente no primeiro jogo da semifinal, por 2-1.

Palpite 1 - Grêmio x Caxias - Vitória do Grêmio por exatamente um gol de diferença: 3.75 na Betano.

Grandes números ofensivos em seus domínios

O time de Renato Portaluppi segue um grande ritmo em sua casa nos últimos jogos, onde ainda não foi derrotado na atual temporada.

Nos últimos três jogos na Arena do Grêmio, o atual campeão Gaúcho tem uma média de quatro gols por partida, marcando 12 vezes nesse período.

Contando todas suas aparições, o Grêmio marcou múltiplos gols em cinco de suas seis partidas mais recentes.

Palpite 2 - Grêmio x Caxias - Grêmio marcar dois gols ou mais: 1.50 na Betano.

Caxias vazou Grêmio já duas vezes

Este será o primeiro encontro entre essas duas equipes na casa do Grêmio, mas o terceiro na atual temporada.

Os dois primeiros terminaram com placar de 2-1, com uma vitória para cada lado. O Caxias venceu na primeira fase e o Tricolor Gaúcho na ida da semifinal.

Apesar de ter apenas uma vitória nesse período, o Caxias marcou pelo menos um gol na defesa gremista em cinco de seus últimos seis duelos.

Palpite 3 - Grêmio x Caxias - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.12 na Betano.