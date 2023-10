Palpite Goiás x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 18/10/23

Saiba os palpites para apostar em Goiás x São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds

Neste confronto da 27ª rodada do Brasileirão, o Goiás, na zona de rebaixamento, recebe o Tricolor Paulista. O confronto acontece no dia 18 de outubro (quarta-feira), no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.30 na Betano Jogador a marcar Lucas a qualquer momento 4.00 na Betano Placar exato 2 x 1 para o São Paulo 9.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

São Paulo motivado a vencer fora de casa

Apesar de ainda não ter conquistado uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve a oportunidade de reverter essa tendência se Wellington Rato tivesse convertido o pênalti contra o Vasco no sábado (7), em São Januário. Contudo, a partida terminou em empate sem gols.

Esse momento crucial impediu a possível obtenção da primeira vitória como visitante e colocou o Tricolor em uma posição indesejada: a de equipe que mais desperdiçou pênaltis na atual edição do Brasileirão.

Contudo, é inegável que a equipe de Dorival Júnior vem melhorando bastante, com seus principais jogadores ficando cada vez mais entrosados. Dessa maneira, enfrentando um time que briga contra o rebaixamento, o São Paulo pode ter sua chance de alcançar os primeiros três pontos como visitante.

Palpite 1 - Goiás x São Paulo - São Paulo vence: 2.30 na Betano.

Lucas tem sido o principal jogador do time paulista

A volta de Lucas para o time do Morumbi elevou a equipe a um novo patamar. Afinal, o último grande título do São Paulo havia sido uma Sul-Americana quando o meia atacante ainda jogava na equipe, e o Soberano só voltou a ganhar outro título de peso, no caso a Copa do Brasil, quando o atleta retornou.

Ao longo de todos seus jogos pelo São Paulo, Lucas fez 36 gols. Desses, 20 foram marcados no Brasileirão, 9 no Paulistão, 3 na Copa do Brasil e outros 4 na Sul-Americana.

Nessa segunda passagem, Lucas já marcou três gols: 1 contra o Flamengo pela décima nona rodada do Brasileirão, 1 contra o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil, e outro contra a LDU, no jogo de ida das quartas de finais da Sul-Americana.

Palpite 2 - Goiás x São Paulo - Lucas marca a qualquer momento: 4.00 na Betano.

São Paulo participou de dez jogos com resultado de 2 a 1

Em 26 rodadas disputadas nesta edição do Campeonato Brasileiro, em dez dessas o resultado final do jogo que envolvia o São Paulo terminou em 2 a 1, isso corresponde a 38.46% das partidas realizadas pela equipe.

Esse, inclusive, foi resultado do jogo no primeiro turno entre essas equipes, em uma partida disputada no Morumbi. Na ocasião, O Tricolor saiu perdendo - Maguinho marcou para os visitantes na primeira etapa -, mas o São Paulo teve paciência para virar com gols de Pablo Maia e David.

Desta forma, considerando que o time paulista tem um elenco mais forte e que o Goiás briga para se livrar da zona de rebaixamento, esse pode ser um placar bastante provável para este jogo.

Palpite 3 - Goiás x São Paulo - Resultado exato 2 a 1 para o São Paulo: 9.75 na Betano.