Palpite Goiás x América-MG - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em Goiás x América-MG, na última rodada do Brasileirão.

Pela última rodada do Brasileirão, Goiás e América-MG, já rebaixados, fazem uma prévia de um legítimo jogo de Série B. A partida entre esses clubes está marcada para acontecer no dia 6 de dezembro (quarta-feira), na Serrinha, em Goiânia.

Confira, portanto, as análises e palpites selecionadas por nossa equipe editorial, composta por especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado América-MG vence 3.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.72 na Betano Jogador a marcar Gonzalo Mastriani 2.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Ambos times apenas cumprem tabela

Já sem pretensões para o campeonato, América e Goiás se enfrentam em ritmo de férias. Contudo, ainda assim, alguns jogadores podem demonstrar empenho para buscar o resultado.

Em sua partida mais recente, o América-MG, em casa, realizou um grande jogo contra o Bahia, vencendo o Tricolor de Aço por 3 a 2. Nesse sentido, a equipe pode ter por objetivo encerrar sua participação com mais uma vitória.

E, a possibilidade de vitória do Coelho fica ainda mais evidente quando analisamos o retrospecto recente do Esmeraldino: a equipe vem de cinco derrotas seguidas.

Palpite 1 - Goiás x América-MG - América-MG vence: 3.40 na Betano.

Duas defesas inconsistentes

Ao longo do campeonato, o América-MG se tornou o time que mais sofreu gols na competição. Até a trigésima sétima rodada, a equipe sofreu 80 gols, o que estabelece uma média de 2,16.

O Goiás, no ranking dos times mais vazados, ocupa a quinta posição, tendo sofrido 53 gols no mesmo número de partidas que os mineiros. Assim, a média de gols sofridos do Esmeraldino é de 1,43.

Dessa forma, com as duas equipes apresentando defesas que sofrem mais de um gol por jogo, as projeções indicam possibilidade dos dois times conseguirem balançar as redes nessa partida.

Palpite 2 - Goiás x América-MG - Sim para ambos marcam: 1.72 na Betano.

Mastriani sondado por grandes

São Paulo e Internacional são dois times que demonstraram interesse em contar com os serviços do uruguaio para a próxima temporada. E isso não é nenhuma surpresa, visto que o atacante de 30 anos vem fazendo uma boa temporada.

Até aqui, vestindo a camisa do América neste ano, o atleta participou de quatro campeonatos: Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Mineiro, realizou 42 jogos e marcou 21 gols.

Nesse sentido, é esperado que o jogador tente fechar sua temporada com chave de ouro, marcando mais algum gol. Assim, acreditamos ser viável um palpite no qual ele possa marcar a qualquer momento.

Palpite 3 - Goiás x América-MG - Mastriani marca a qualquer momento: 2.75 na Betano.