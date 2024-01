Palpite Girona x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol - 3/1/24

Neste duelo da 19ª rodada da La Liga, o Girona recebe o Atlético de Madrid.

O confronto acontece no dia 3 de janeiro (quarta-feira), no Estádio Montilivi, em Girona.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto da liga mais importante em território espanhol.

Aposta Palpite Odd Resultado Girona vence 2.57 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.55 na Betano Primeiro gol do time da casa Artem Dovbyk 2.20 na Betano

Girona empenhado na busca pelo título

O time sensação de 2023 retorna para 2024 com um objetivo certo: manter a boa fase e continuar na briga pelo título.

O Girona, atualmente se encontra na segunda posição com 45 pontos, a mesma pontuação do Real Madrid, líder. A equipe está há 12 jogos sem perder e apresenta certo favoritismo para o duelo.

Nesse sentido, para se colocar ainda mais na briga pelo título, o time fará certamente o possível para vencer o terceiro colocado, Atlético de Madrid, em seus domínios.

Palpite 1 - Girona x Atlético de Madrid - Girona vence: 2.57 na Betano.

Ataques poderosos na Liga Espanhola

Os dois times, na corrida pelo título da liga nacional, tem apresentado como trunfo ataques poderosos nas dezoito rodadas iniciais.

O Girona é atualmente o detentor do ataque mais eficiente do campeonato, são 42 gols marcados nessas 18 partidas, assim apresenta média de 2.33 por confronto.

Do outro lado, o time de Diego Simeone apresenta o terceiro melhor setor ofensivo de todo campeonato, tendo ido às redes em 36 ocasiões em também 18 partidas (média de 2 por jogo).

Palpite 2 - Girona x Atlético de Madrid - Sim para ambos marcam: 1.55 na Betano.

Artem Dovbyk marcou quatro gols nos últimos três jogos

Artem Dovbyk vem sendo uma peça fundamental para o sucesso da equipe do Girona. Atualmente, o ucraniano é o artilheiro do time na temporada.

Com 11 gols marcados no Campeonato Espanhol, o atleta está empatado com Griezmann (Atlético de Madrid) na terceira posição entre os mais goleadores da liga.

Nos últimos três jogos, o atacante do Girona balançou as redes em todas as partidas: duas vezes contra o Barcelona, uma vez contra o Alavés e uma contra o Bétis.

Palpite 3 - Girona x Atlético de Madrid - Dovbyk marca a qualquer momento: 2.20 na Betano.