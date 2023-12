Palpite Fulham x Arsenal - Premier League - 31/12/23

Em dérbi londrino, o Fulham recebe o Arsenal no início do segundo turno da Premier League

A equipe de Mikel Arteta pode assumir temporariamente a liderança em caso de triunfo.

Os donos da casa buscam evitar a sua quarta derrota seguida, sem vencer desde o início do mês, e com isso caindo para a 13ª posição.

Veja opções de palpites para apostar neste jogo:

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.57 na Betano Total de gols Três ou mais 1.75 na Betano Jogador receber um cartão amarelo João Palhinha 2.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Arsenal domina confrontos recentes no Craven Cottage

Este clássico londrino tem apresentado ampla vantagem para os Gunners, especialmente em duelos realizados na própria casa do Fulham.

Nas cinco partidas mais recentes realizadas entre Arsenal e Fulham no Craven Cottage, a equipe visitante sempre saiu com os três pontos. O Fulham não vence o Arsenal em casa desde 2012.

Além de vencer todos esses duelos recentes no charmoso estádio do Fulham, o Arsenal tem feito isso de forma dominante.

Os Gunners marcaram 15 gols, enquanto o Fulham só tem dois nesse retrato de cinco encontros mais recentes no Craven Cottage

Palpite 1 - Fulham x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.57 na Betano.

Defesa do Fulham demonstra fragilidade recente

Os comandados de Marco Silva passam por algumas dificuldades no último mês, especialmente no quesito defensivo.

O Fulham sofreu três gols em duas das últimas três rodadas da Premier League, e oito no total, durante este curto período.

Em um retrato mais abrangente, a equipe londrina realiza jogos com muios gols. Sete das últimas oito partidas do Fulham na Premier League terminaram com no mínimo três gols.

Palpite 2 - Fulham x Arsenal - Três gols ou mais: 1.75 na Betano.

Meia do Fulham entre os mais amarelados na PL

O meio-campista português se apresenta como um dos jogadores com maior número de duelos físicos na Premier League.

O trabalho de Palhina no centro do campo envolve vários combates, e com seu perfil de jogo, o alto número de cartões amarelos é uma das consequências.

Após 19 rodadas, nenhum atleta sofreu mais cartões amarelos do que os oito de João Palhinha.

Palpite 3 - Fulham x Arsenal - João Palhinha receber um cartão amarelo: 2.65 na Betano.