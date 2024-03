Palpite França x Chile - Amistoso Internacional - 26/3/24

França e Chile, representando Europa e América do Sul, realizam um jogo amistoso.

O confronto acontece no dia 26 de março (terça-feira), no Stade Vélodrome, em Marselha. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado França vence 1.31 na Betano Gols Mais/Menos França mais de 2,5 2.25 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.70 na Betano

França amplamente favorita

Ainda que tenha sido derrotado pela Alemanha em seu amistoso mais recente, a França, segunda colocada no Ranking internacional, chega como principal candidato à vitória nesta partida.

O time francês, além de ter um elenco muito mais qualificado que os chilenos, terão ainda como trunfo a possibilidade de jogar em casa.

Nesse sentido, embora o Chile venha se colocando como um time forte da América do Sul, ainda assim não parecem preparados o suficiente para vencer a França.

Palpite 1 - França x Chile - França vence: 1.31 na Betano.

França tem um ataque potente

A França, nas quinze partidas recentes, marcou gols em quatorze jogos. A única vez que passou em branco foi em sua última derrota, 2 a 0 para a Alemanha.

Enfrentando agora uma equipe que já sofreu sete gols em seis jogos nas eliminatórias da próxima Copa do Mundo, a França se mostra com boas possibilidades de marcar gols.

Outro ponto importante é que no top 4 de maiores goleadores da da França, estão presentes na lista pelo menos três jogadores convocados: Giroud (54), Griezmann (44) e Mbappe (42).

Palpite 2 - França x Chile - França mais de 2,5 gols: 2.25 na Betano.

Chile tem um ataque pouco efetivo

Embora a seleção chilena tenha triunfado em seu amistoso diante a Albânia, pelo placar de 3 a 0, ainda existe muito o que ser melhorado no sistema ofensivo desse time.

Na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, por exemplo, o Chile tem o terceiro pior ataque. Ao todo, foram marcados apenas três gols em seis jogos (média de 0,5 por partida).

Com esses números, e considerando também a disparidade técnica dos elencos e o fator casa, que será um aliado para os franceses, acreditamos que apenas uma equipe conseguirá marcar gols neste confronto.

Palpite 3 - França x Chile - Não para ambos marcam: 1.70 na Betano.