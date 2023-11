Palpite Fortaleza x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 26/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Fortaleza x Palmeiras, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o tropeço do Fogão enfrentando o próprio Fortaleza no meio de semana, o Alviverde entra nas quatro últimas rodadas dependendo só de si para garantir o título.

O primeiro desses quatro passos ocorre fora de casa, enfrentando o Leão do Pici na Arena Castelão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 2.12 na Betano Intervalo com mais gols 2º tempo 2.02 na Betano Resultado final e ambas as equipes marcam Palmeiras/não 3.35 na Betano

Palmeiras em meio a forte arrancada

O Verdão assumiu a ponta da competição com excelentes números nas últimas rodadas.

O time de Abel Ferreira conquistou 18 dos últimos 21 pontos que disputou, vencendo cada partida com exceção a derrota que sofreu para o Flamengo na rodada retrasada.

Este período incluiu triunfos diante de Coritiba, São Paulo, Bahia, Botafogo, Athletico-PR, e mais recentemente o Internacional.

Palpite 1 - Fortaleza x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 2.12 na Betano.

Verdão cresce com o decorrer do jogo

O Palmeiras marcou 26 gols em 17 partidas como visitante, e a maioria veio na etapa complementar.

A média de gols do Verdão em primeiros tempos de jogos como visitante é de 0.59, e este número sobe para 0.94 nas etapas complementares.

Da mesma forma, o Fortaleza também marcou mais nos segundos tempos de suas partidas como mandante. A média do Leão do Pici sobe de 0.53 para 0.94 da 1ª para a 2ª etapa.

Palpite 2 - Fortaleza x Palmeiras - 2º tempo com mais gols: 2.02 na Betano.

Verdão tem melhor defesa da competição

O Palmeiras entra nesta 35ª rodada empatado com o Cruzeiro como a melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas 30 gols.

Nos seus últimos sete jogos, o Verdão só sofreu gols em duas ocasiões. Na rodada passada, a defesa do Palmeiras não foi vazada, vencendo o Inter por 3 a 0.

Além disso, o Fortaleza ficou sem marcar em duas de suas últimas três partidas em casa.

Palpite 3 - Fortaleza x Palmeiras - Vitória do Palmeiras e não para ambas as equipes marcarem: 3.35 na Betano.