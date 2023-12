Palpite Fortaleza x Goiás - Campeonato Brasileiro - 3/12/23

Saiba quais os melhores palpites para apostar na partida entre Fortaleza x Goiás, no Brasileirão Série A.

Um confronto de opostos nesta penúltima rodada. O Goiás foi matematicamente rebaixado com derrota para o Grêmio.

Já o Fortaleza se garantiu na Série A do próximo ano, derrotando o Bragantino fora de casa.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fortaleza 1.50 na Betano Total de gols de uma equipe Fortaleza com dois gols ou mais 1.72 na Betano Tempo do primeiro gol Primeiro gol antes do minuto 31:00 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Má sequência afundou de vez o Goiás

O Esmeraldino passou por uma queda de desempenho nos últimos jogos que sacramentou o seu rebaixamento para a segunda divisão.

A equipe goiana chega nesta penúltima rodada com quatro derrotas seguidas sem somar pontos há quase um mês, quando derrotou o Coritiba por 1-0 no dia 5 de novembro.

Desde então o Goiás acumula derrotas para Santos, Atlético-MG, Cruzeiro e mais recentemente o Grêmio.

Palpite 1 - Fortaleza x Goiás - Vitória do Fortaleza: 1.50 na Betano.

Leão do Pici com alta capacidade ofensiva

O Fortaleza encerrou uma sequência negativa ao vencer na rodada passada, mas a equipe já vinha produzindo bem ofensivamente.

Em seus três últimos jogos, o Fortaleza enfrentou apenas membros do G6 e em cada uma das partidas a equipe de Vojvoda marcou múltiplos gols.

Neste período, o Leão do Pici empatou com Botafogo e Palmeiras, e venceu o Bragantino.

Palpite 2 - Fortaleza x Goiás - Fortaleza marcar pelo menos dois gols: 1.72 na Betano.

Inícios potentes do Fortaleza

Nesta sequência do Leão do Pici, marcando pelo menos dois gols nos seus três jogos mais recentes, os inícios são muito positivos.

Em cada uma destas partidas, o Fortaleza marcou seu primeiro gol na primeira metade da etapa inicial.

Nos três jogos o Leão do Pici saiu na frente do placar, embora só tenha vencido um.

Palpite 3 - Fortaleza x Goiás - Primeiro gol ser marcado antes do minuto 31:00: 1.88 na Betano.