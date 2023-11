Palpite Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 23/11/23

Confira os melhores palpites para Fortaleza x Botafogo, no Campeonato Brasileiro, nesta quarta.

Neste confronto atrasado da 29ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebe o Botafogo. O confronto acontece no dia 23 de novembro (quinta-feira), no Castelão, Ceará.

Com isso, acompanhe no decorrer deste artigo os prognósticos e os palpites selecionados por nossos especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na Betano Gols no primeiro tempo Fortaleza mais de 0,5 2.12 na Betano Ambos marcam Sim 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Aproveite o bônus com código promocional Betano

Saiba como funciona o código bônus bet365

Abra sua conta com o código VIP Pinnacle

Momento irregular dos dois lados

O Fortaleza estava tendo uma temporada promissora, mas após a derrota nos pênaltis para a LDU na final da Sul-Americana, a equipe parece ter perdido o rumo em seus jogos seguintes.

Sob o comando do treinador Juan Pablo Vojvoda, a equipe realizou cinco compromissos no Brasileirão após esse jogo fatídico e não conseguiu vencer nenhum deles, sendo quatro derrotas e um empate.

Por outro lado, o Fogão também não vem realizando um desempenho de destaque, a equipe, inclusive, vem de uma sequência de seis jogos sem vencer, sendo dois empates e quatro derrotas. Assim, considerando que ambas as equipes estão em má fase, acreditamos na possibilidade de empate.

Palpite 1 - Fortaleza x Botafogo - Empate: 3.40 na Betano.

Botafogo vem sendo vazado no primeiro tempo

A equipe carioca, que recentemente tem sofrido com a queda na tabela classificatória, foi vazada nos seus últimos sete jogos. Nos três mais recentes, inclusive, sofreu na primeira etapa.

Além da sequência de jogos em que o Botafogo foi vazado nos primeiros 45 minutos, outro fator relevante é o número de gols. Três das últimas quatro partidas da equipe tiveram quatro gols ou mais.

Assim, dada a qualidade ofensiva do Fortaleza e a necessidade de vitória dos cariocas, é provável que essa tendência se repita. Portanto, acreditamos na possibilidade do Fortaleza marcar ainda na primeira parte.

Palpite 2 - Fortaleza x Botafogo - Fortaleza mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 2.12 na Betano.

Ambos precisam da vitória

Reforçando o fato que as duas equipes vão a campo precisando do resultado, acreditamos que essa necessidade de pontuar pode originar uma abordagem ofensiva das duas equipes.

Nosso pensamento a respeito disso se baseia no fato de que o Botafogo precisa vencer para continuar sonhando com o título. Enquanto isso, o Fortaleza ainda não afastou matematicamente as chances de rebaixamento.

Ainda, vale mencionar que em três dos quatro jogos recentes envolvendo os dois times houve gols das duas equipes. Outro ponto importante é que nos dois últimos jogos do Botafogo ambos os times marcaram.

Palpite 3 - Fortaleza x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.83 na Betano.