Palpite Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 12/5/24

Sem vencer no Brasileirão desde a rodada inicial, o Fortaleza busca encerrar essa sequência em casa recebendo o Botafogo neste domingo (12).

Aqui estão nossos palpites para o duelo entre Fortaleza e Botafogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.88 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.02 na Betano

Jogos equilibrados do Tricolor de Aço na Série A

O Fortaleza estreou na competição nacional com o pé direito, derrotando o São Paulo no MorumBis por 2-1.

Porém, desde então o cenário do Leão do Pici tem apresentado uma sequência de empates na competição nacional, fazendo parte de partidas sem vencedores contra Cruzeiro, Bragantino e Fortaleza.

A partida mais recente entre Fortaleza e Botafogo, também disputada no Castelão, terminou em um empate por 2-2 no segundo turno do último Brasileirão. Por todos esses fatores, acreditamos no empate como um palpite interessante.

Palpite 1 - Fortaleza x Botafogo - Empate: 3.20 na Betano.

Jogos do Fogão possuem maior média de gols da competição

Da mesma maneira que o ataque do Botafogo incomoda como poucos, atualmente o melhor da Série A marcando 11 gols em cinco partidas, sua defesa não vem tornando a vida fácil para seu torcedor.

O Glorioso sofreu seis gols em cinco jogos no Brasileirão, pior marca ao lado do Bahia entre os nove mais bem colocados.

A equipe de Arthur Jorge sofreu três gols nos seus dois últimos jogos por todas as competições, perdendo para o Bahia por 2-1 e vencendo a LDU pelo mesmo placar.

Palpite 2 - Fortaleza x Botafogo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.88 na Betano.

Fogão cresce nas segundas metades

O Botafogo tem construído seus resultados positivos nas etapas complementares, sendo este o cenário de cada uma das suas últimas quatro vitórias.

No triunfo mais recente do Fogão pelo Brasileirão, aplicando 2-0 no Flamengo em pleno Maracanã, ambos os gols foram anotados no segundo tempo.

Os cenários das suas vitórias pela Copa do Brasil e Libertadores também apresentaram gols triunfantes no segundo tempo, o do 1-0 contra o Vitória e do 2-1 diante da LDU.

Palpite 3 - Fortaleza x Botafogo - Segundo tempo intervalo com mais gols: 2.02 na Betano.