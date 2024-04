Palpite Fluminense x Vasco - Campeonato Brasileiro - 20/4/24

Esses dois rivais cariocas se encontram pela segunda vez na atual temporada, agora em partida válida pela Série A.

Confira os nossos palpites para o Clássico dos Gigantes, um dos destaques neste sábado (20) de futebol no Brasil.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.55 na Betano Total de cartões Sete ou mais 2.07 na Betano Total de gols no 1º tempo Um gol ou mais 1.47 na Betano

Igualdade tem sido comum com mando do Flu

O Tricolor das Laranjeiras ficou no empate com o Cruzmaltino em fevereiro deste ano, atuando com mando de campo no Maracanã.

A última partida entre essas equipes com mando do Flu válida pelo Campeonato Brasileiro também terminou sem vencedor. O placar foi 1-1 em maio do ano passado.

Nenhum dos dois times chega para esse duelo longe de oscilações. O Cruzmaltino tem dois empates, uma vitória e uma derrota nas suas últimas quatro partidas, mesmo cenário de seu oponente nesta terceira rodada.

Palpite 1 - Fluminense x Vasco - Empate: 3.55 na Betano.

Muitos cartões nos primeiros jogos do Flu

Além de viradas, outro tema recorrente nas partidas do Tricolor das Laranjeiras é o alto número de cartões distribuídos para as duas equipes.

Somando seus jogos contra Bragantino e Bahia, foram distribuídos 16 cartões amarelos, sete na partida com o Massa Bruta e nove na segunda rodada diante do Tricolor de Aço.

Quando Fluminense e Vasco mediram forças pelo Carioca, o jogo terminou com múltiplas expulsões e oito cartões amarelos, quatro para cada lado.

Palpite 2 - Fluminense x Vasco - Sete ou mais cartões: 2.07 na Betano.

Gols na etapa inicial de todos os jogos

Considerando as quatro partidas combinadas de Fluminense e Vasco da Gama no Brasileirão, nenhuma das equipes chegou a ir para o intervalo com um placar de 0-0.

Na sua vitória diante do Grêmio, os dois gols do Cruzmaltino foram marcados na etapa inicial e na derrota para o Massa Bruta o Vasco se encontrou atrás no marcador antes mesmo dos 10 minutos.

A sequência de jogos do Flu com pelo menos um gol na etapa inicial se estende por quatro partidas, também tendo acontecido nos seus dois embates pela Libertadores.

Palpite 3 - Fluminense x Vasco - Um gol ou mais no primeiro tempo: 1.47 na Betano.