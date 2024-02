Palpite Fluminense x LDU - Recopa Sul-Americana - 29/2/24

Pela grande final da Recopa Sul-Americana, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, recebe a LDU, campeã da Sul-Americana de 2023.

O confronto acontece no dia 29 de fevereiro (quinta-feira), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.44 na Betano Para vencer a taça Fluminense 1.60 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Fluminense precisa resolver em casa

O Fluminense saiu atrás na corrida pelo título, uma vez que foi derrotado fora de casa por 1 a 0, na altitude de Quito. Agora os comandados de Fernando Diniz precisam reverter essa situação.

O Tricolor terá como vantagem decidir em casa, onde vem sendo forte nesta temporada. Em cinco jogos na condição de mandante, foram quatro vitórias e apenas um empate, ou seja, seguem invictos quando atuam com o mando de campo.

Ainda, para embasar o palpite em uma vitória do Fluminense, é válido considerar que a LDU está em início de temporada. O time está sem muito ritmo de jogo, uma vez que o Campeonato Equatoriano ainda não foi iniciado.

Palpite 1 - Fluminense x LDU - Fluminense vence: 1.44 na Betano.

A experiência dos jogadores do Tricolor pode contribuir para o título

Na corrida pelo título da Copa Sul-Americana, a equipe equatoriana teve três brasileiros pelo caminho, o Botafogo, o São Paulo e o Fortaleza. Mesmo assim, conseguiu mostrar força para avançar até ser campeã.

Contudo, o que nos faz acreditar que esse título da Recopa ficará com o Fluminense, muito se deve também ao fator casa. Na final da Libertadores de 2023, atuando no Maracanã (que até então era um campo neutro), a equipe não deu chances ao Boca Juniors e venceu na prorrogação.

E com jogadores consagrados como Marcelo, Felipe Melo e Renato Augusto, o Fluminense tem em seu elenco jogadores acostumados com jogos grandes e que certamente podem fazer a diferença na aquisição do troféu inédito.

Palpite 2 - Fluminense x LDU - Fluminense campeão: 1.60 na Betano.

Cano pode ser decisivo nesta final

Quinto maior artilheiro do futebol mundial em 2023 com 40 gols, ficando atrás apenas de nomes como Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Erling Haaland e Kylian Mbappé, Germán Cano almeja mais uma temporada goleadora.

Ainda, é importante considerar que Cano foi o maior goleador do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas. Isso demonstra não se tratar apenas de uma boa fase, mas fruto de trabalho e talento.

Outro ponto importante que vale destaque, é que Germán Cano foi artilheiro da Libertadores na temporada passada, tendo marcado 13 gols. Esse desempenho mostra sua força em torneios continentais.

Palpite 3 - Fluminense x LDU - Cano para marcar a qualquer momento: 1.83 na Betano.