Palpite Fluminense x Internacional - Copa Libertadores - 27/9/23

Veja palpites para apostar em Fluminense x Internacional, no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores.

Neste duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, a equipe do Fluminense recebe o Internacional. O confronto acontece nesta quarta-feira (27), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida entre dois grandes times brasileiros. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Fluminense vence 1.78 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.62 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 2.30 na Betano

Fluminense não perdeu no Maracanã

Jogando pela Libertadores de 2023, o Fluminense não foi derrotado nenhuma vez em cinco jogos atuando com o mando de campo. Nesses cinco confrontos venceu três e empatou dois.

Já o Internacional, jogando fora de casa, empatou em todos os seus jogos na fase de grupos, perdeu uma para o River nas oitavas e venceu o Bolívar nas quartas. Contudo, a equipe tem tido apresentações recentes muito abaixo, por esse motivo vemos o Fluminense como favorito.

Palpite 1 - Fluminense x Internacional - Fluminense vence: 1.78 na Betano.

Só um marcou nos quatro confrontos recentes entre esses times

Ainda que dos dois lados haja jogadores eficientes na linha de ataque, como Germán Cano do lado do Fluminense e Enner Valencia do lado do Internacional, não acreditamos que ambos os times consigam marcar gols.

Isso devido ao histórico recente do confronto: nas últimas quatro ocasiões em que esses times se enfrentaram, apenas um dos dois times anotaram gols.

Ainda, esse pode ser um jogo de extrema cautela, em que nenhuma equipe irá querer se expor muito. Nesse sentido, o Internacional sabe que levar um empate para casa pode ser um bom resultado, assim, poderá atuar de forma mais defensiva.

Palpite 2 - Fluminense x Internacional - Não para ambos marcam: 1.62 na Betano.

Cano é o artilheiro da Libertadores

O atacante do Fluminense vem mais uma vez fazendo uma temporada goleadora. O atacante mais mortal em solo brasileiro no ano de 2022, segue sendo o mais eficiente dos atacantes em 2023, tendo anotado 33 gols nesta temporada.

Desse número, nove desses gols foram anotados na Libertadores. Assim, o atleta do Tricolor das Laranjeiras é o artilheiro desta edição do torneio continental que o Flu tenta alcançar pela primeira vez.

Indo mais a fundo nesses números, visto que o argentino marcou 33 em 48 jogos disputados, sua média neste ano está em 0,68. Ou seja, ele costuma marcar pelo menos um gol a cada dois jogos.

Palpite 3 - Fluminense x Internacional - Cano marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.