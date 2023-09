Palpite Fluminense x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – 3/9/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre Fluminense e Fortaleza pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Fluzão e Leão do Pici se enfrentam neste domingo, 3 de setembro, pelas 16h de Brasília, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, na 22ª rodada da Série A nacional.

Vindo de empate na última partida do Brasileirão 2023, o time carioca quer conquistar os três pontos frente à sua torcida, para tentar retornar ao G4. Já o visitante é o 8º e chega motivado após três vitórias sucessivas no campeonato, buscando mais um triunfo para se aproximar do G-6, que está a apenas três pontos de distância.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Fluminense e Fortaleza pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.70 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.70 na Betano Jogador marcar gol Germán Cano para marcar a qualquer hora 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Casa emprestada

Com a recuperação do gramado do Maracanã, o time carioca, que ocupa atualmente a 5ª posição da tabela, vai mandar seus jogos em Volta Redonda.

Mesmo assim é favorito para este confronto direto na briga pelo G4, em um jogo que se espera equilibrado e bem disputado.

Pela frente terá um time bastante consistente e com peças importantes, que conseguiu três vitórias sucessivas no campeonato, sobre Santos, Internacional e Coritiba, e tem talento para surpreender.

Palpite 1 - Fluminense x Fortaleza: Fluminense para vencer: 1.70 na Betano.

Defesa fechada

Os dois times têm feito campanhas positivas no ataque, com média superior a 1.19 gols por partida, mas têm estado ainda melhores na defesa, com 22 e 20 gols sofridos respectivamente.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Pici sempre apresenta uma mudança tática para tentar surpreender os adversários, pressionando no início para tentar ganhar vantagem.

Agora, separados por apenas três pontos na tabela, cariocas e cearenses querem conseguir os três pontos. Por isso, se espera que ambos tentem dominar a redonda, fechando na defesa.

Palpite 2 - Fluminense x Fortaleza: Menos de 2.5 gols: 1.70 na Betano.

Faro de gol

O argentino de 35 anos continua em alta sob o comando de Fernando Diniz, com um total de 31 gols marcados em 2023.

Para a Série A do campeonato são já sete tentos em 19 partidas nas quais participou, incluindo três gols em seus últimos quatro jogos.

Artilheiro destacado do time, o jogador deve fazer de novo dupla com Arias na linha da frente do Flu, e tem boas chances de balançar as redes adversárias.

Palpite 3 - Fluminense x Fortaleza: Germán Cano para marcar a qualquer hora: 1.95 na Betano.