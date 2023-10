Palpite Fluminense x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 19/10/23

Saiba os palpites para apostar em Fluminense x Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds

Neste confronto da 27ª rodada do Brasileirão, o Fluminense recebe o Corinthians. O confronto acontece no dia 19 de outubro (quinta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Empate 3.75 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.15 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 2.15 na Betano

Corinthians é o time que mais empatou no Brasileirão

Em vinte e seis rodadas já disputadas até o momento, a equipe corintiana acumulou um retrospecto de sete vitórias, nove derrotas e dez empates.

Dessa forma, o time paulista é a equipe que mais soma empates no Campeonato Brasileiro, estando empatado com o Bragantino, que também já teve dez igualdades no placar atuando nesta competição.

Nesse sentido, ainda que o Fluminense surja como favorito por jogar em casa, achamos viável acreditar em um jogo no qual exista bastante equilíbrio em todos os setores do campo. Assim, um empate pode ser um palpite bastante considerável.

Palpite 1 - Fluminense x Corinthians - Empate: 3.75 na Betano.

Ambas têm média superior a um gol por jogo no histórico do confronto

No histórico deste confronto houveram 104 jogos disputados, desses, a vantagem é do Corinthians, que venceu 38 vezes contra 35 do Fluminense. Houve ainda 31 empates.

Como resultado, o Timão marcou 124 gols enfrentando o Tricolor das Laranjeiras, que por sua vez, mandou a bola para rede de seus rivais em 115 oportunidades, o que deixa a média corintiana em 1,19 contra 1,11 do Flu.

Ainda, neste Brasileirão, as duas equipes também têm média superior a um gol por jogo. Até aqui, os comandados de Fernando Diniz marcaram 34 gols (média de 1,30). Já o time de Mano Menezes marcou 30 (média de 1.15).

Palpite 2 - Fluminense x Corinthians - Sim para ambos marcam: 2.15 na Betano.

Germán Cano é o artilheiro da temporada no Brasil

Com 36 gols marcados na temporada, o argentino do Fluminense segue sendo decisivo. Ele, atualmente, é o principal artilheiro da Libertadores, tendo anotado 12 gols, suficientes para levar seu time à final do torneio.

Ainda, na temporada como um todo, ele é o atacante atuante em solo brasileiro mais mortal de 2023. Tendo, inclusive, oito gols a mais que o segundo colocado, Pedro, do Flamengo, que anotou 28.

No Brasileirão, Cano marcou “apenas” sete gols. Esse número o deixa na sexta posição da tabela de artilheiros. Contudo, sabendo do talento do argentino, acreditamos que ele possa subir no ranking já neste jogo diante do Corinthians.

Palpite 3 - Fluminense x Corinthians - Cano para marcar a qualquer momento: 2.15 na Betano.