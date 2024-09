Palpite Fluminense x Cerro Porteño - Copa Libertadores - 16/5/24

Na rodada cinco da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Fluminense recebe o Cerro Porteño, do Paraguai.

O duelo acontece no dia 16 de maio (quinta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro. Veja a seguir três interessantes dicas de apostas para o confronto.

Aposta Palpite Odds Resultado Chance Dupla Cerro Porteño ou empate 2.57 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.22 na Betano Jogador a marcar Cecilio Domínguez a qualquer momento 6.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fluminense em fase inconsistente

O Tricolor das Laranjeiras, ainda que esteja invicto na Libertadores, não tem apresentado um estilo de jogo condizente com sua pontuação no torneio.

Inclusive, no Brasileirão deste ano, o grupo comandado por Fernando Diniz se encontra na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos ganhos.

Considerando esses fatos, e dado a necessidade de vitória do Cerro Porteño para se manter na briga por uma vaga na próxima fase, a equipe paraguaia pode surpreender os brasileiros.

Palpite 1 - Fluminense x Cerro Porteño - Cerro Porteño ou Empate: 2.57 na Betano.

Ambos vem marcando e sofrendo muitos gols

Os três jogos mais recentes do Cerro Porteño apresentaram partidas na qual as duas equipes conseguiram marcar gols.

Do lado do Fluminense, em seu jogo mais recente, atuando contra o São Paulo fora de casa, o placar foi 2 a 1, o que indica que mais uma vez os dois times marcaram gols.

Sendo assim, considerando que o Fluminense tenta assegurar a primeira posição do grupo enquanto o Cerro visa se manter vivo na disputa por uma vaga nas oitavas, o jogo deve indicar muita movimentação ofensiva.

Palpite 2 - Fluminense x Cerro Porteño - Sim para ambos marcam: 2.22 na Betano.

O artilheiro do Campeonato Paraguaio pode ser decisivo

Ainda que não tenha contribuído com gols nesta edição da Libertadores, Cecilio Domínguez, que atua pelo lado esquerdo, pode ser fundamental para a equipe visitante.

No campeonato paraguaio, Cecílio é o artilheiro do campeonato na atual temporada, tendo marcado sete gols em 14 partidas (indicando ao menos um gol a cada dois jogos).

Dessa forma, considerando seu poder ofensivo e as características que essa partida contra o Fluminense pode apresentar, sendo um provável jogo aberto, existe uma clara possibilidade de que ele possa marcar neste duelo.

Palpite 3 - Fluminense x Cerro Porteño - Cecilio Domínguez marca a qualquer momento: 6.00 na Betano.