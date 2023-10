Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 8/10/23

Saiba quais os melhores palpites para apostar no jogo Fluminense x Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Fogão procura colocar fim a uma sequência de quatro rodadas sem vitórias, somando apenas um ponto neste período, e para isso deverá passar por um rival estadual, fora de casa.

O Tricolor das Laranjeiras deve responder a um retrospecto ruim em clássicos, sem vencer nenhum de seus últimos seis duelos regionais, desde que conquistou o Campeonato Carioca.

A Goal apresenta as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 2.20 na Betano Total de gols do Botafogo Zero 2.35 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.07 na Betano

Fogão decepcionante longe do Nilton Santos

Esta queda de desempenho recente do Botafogo é, entre outros motivos, fruto de uma equipe que não consegue mais conquistar pontos longe de seus domínios.

O Botafogo não sabe o que é vencer fora de casa desde o início de julho, quando intercalou triunfos diante do Grêmio e Patronato, pelo Brasileirão e Sul-Americana, respectivamente.

Desde aquela sequência, foram sete partidas em todas as competições, fora do Nilton Santos, com quatro empates e três derrotas para o Fogão.

Se o desempenho do Botafogo não inspira grande confiança, isso só aumenta ao considerarmos que o Fluminense ainda não perdeu no Maracanã neste Brasileirão. Como mandante, o Flu tem 10 vitórias e três empates, em 13 jogos.

Palpite 1 - Fluminense x Botafogo - Vitória do Fluminense: 2.20 na Betano.

Boa defesa do Flu no Maracanã

O Tricolor das Laranjeiras deve a sua boa defesa esta campanha invicta como mandante. Em 13 partidas em casa, o Flu sofreu uma média inferior a um gol a cada dois jogos, seis em 13 para ser exato.

Nas suas duas partidas mais recentes em casa neste Brasileirão, o Flu saiu de campo sem sofrer um gol, segurando placares de 1-0 contra Fortaleza e Cruzeiro, respectivamente.

O Botafogo também passa por dificuldades fora de casa por não marcar. Em suas últimas duas partidas como visitante, o Fogão ficou no zero, em derrotas para Corinthians e Atlético-MG.

Palpite 2 - Fluminense x Botafogo - Botafogo para não marcar gols: 2.35 na Betano.

Flu esquenta com o decorrer do jogo

O ataque do Fluminense tem marcado a maioria de seus gols como mandante neste Brasileirão na segunda etapa de seus jogos.

A média de gols do Flu no primeiro tempo destas partidas é de 0.77, e este número sobe para 1.38 nas etapas complementares.

Nas duas vitórias mais recentes contra Fortaleza e Cruzeiro, o Flu marcou o único gol do jogo no segundo tempo.

Palpite 3 - Fluminense x Botafogo - (Intervalo com mais gols) Segundo tempo: 2.07 na Betano.