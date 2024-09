Palpite Fluminense x Alianza Lima - Copa Libertadores - 29/5/24

Na rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Fluminense recebe o Alianza Lima, do Peru.

O duelo acontece no dia 29 de maio (quarta-feira), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira, portanto, três palpites de apostas para o confronto.

Aposta Palpite Odds Resultado Fluminense vence 1.50 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.05 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fluminense com amplo favoritismo

O Tricolor das Laranjeiras, ainda que venha deixando a desejar nas competições nacionais, vem apresentando um retrospecto consistente no cenário internacional.

A equipe comandada por Fernando Diniz, venceu neste ano a Recopa Sul-Americana, e nesta edição da Libertadores permanece como um dos times invictos, estando, inclusive, com a primeira posição do Grupo A já assegurada.

Dessa forma, considerando ainda que são os atuais campeões, e somando isso ao fator casa, o Fluminense é o claro favorito para o duelo.

Palpite 1 - Fluminense x Alianza Lima - Fluminense vence: 1.50 na Betano.

Ambos podem ter uma abordagem ofensiva

É de suma importância para o Flu ser um dos melhores primeiros colocados entre todos os outros grupos, pois isso lhe permite enfrentar adversários teoricamente mais fáceis nas oitavas de final.

Do outro lado, o Alianza Lima ainda, com quatro pontos (um a menos que o segundo e terceiro colocado), está na briga por uma vaga nas oitavas da Libertadores ou pelo menos para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Sendo assim, por precisar vencer para alcançar um desses objetivos citados, assim como os brasileiros, os peruanos também devem apresentar uma abordagem ofensiva.

Palpite 2 - Fluminense x Alianza Lima - Sim para ambos marcam: 2.05 na Betano.

Só a vitória importa para o Alianza Lima

Os dois times buscam a vitória, e para que isso seja alcançável, os gols se tornam os objetivos de ambos os times.

Dessa forma, além de esperar um jogo com gol dos dois lados, também acreditamos na possibilidade de haver mais de dois tentos na partida.

Isso pode, inclusive, ser respaldado no fato de que três dos últimos três jogos do Fluminense apresentaram esse padrão de mais de 2,5 gols. O mesmo ocorreu nas duas partidas mais recentes do Alianza Lima.

Palpite 3 - Fluminense x Alianza Lima - Mais de 2,5 gols: 1.88 na Betano.