Palpite Fluminense x Al Ahly - Mundial de Clubes - 18/12/23

Neste confronto das semifinais do Mundial de Clubes, o Fluminense, campeão da Libertadores, enfrenta o Al Ahly, campeão da Champions Africana.

O jogo acontece no dia 18 de dezembro (segunda-feira), no King Abdullah Sports City, em Buraidah.

Confira, portanto, os prognósticos, análises e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo do campeonato mundial.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 2.00 na KTO Jogador a marcar Cano a qualquer momento 2.33 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.00 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Fluminense estreia na competição

Na rodada anterior, o Al Ahly conseguiu uma importante vitória, de forma até surpreendente, ao bater o Al-Ittihad por 3 a 1. Para muitos, a equipe egípcia não era favorita para vencer os sauditas.

Essa partida em questão foi muito disputada, com mais de 20 faltas. Dessa forma, a equipe apresenta um certo desgaste físico, enquanto do outro lado, o Fluminense se prepara para este torneio desde o término do Brasileirão, no início do mês.

Dessa forma, considerando que Diniz pôde estudar o comportamento dos egípcios na rodada anterior e que teve muito tempo para preparar sua equipe, é esperado que o Tricolor das Laranjeiras possa desempenhar um bom jogo.

Palpite 1 - Fluminense x Al Ahly - Fluminense vence: 2.00 na KTO.

Cano está na lista dos artilheiros do mundo em 2023

Entre os principais artilheiros do planeta em 2023, o argentino Germán Cano aparece na quinta posição, tendo marcado 40 gols em 59 partidas realizadas (média de 0,67 por partida).

O camisa nove do Fluminense, para se ter uma ideia, está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé e Harry Kane. O que por si só já evidencia o desempenho notável do jogador.

Ainda, vale mencionar que, neste ano, Cano foi o artilheiro da Libertadores, tendo alcançado as redes em 13 oportunidades. Isso mostra bom desempenho do atleta é em campeonatos internacionais.

Palpite 2 - Fluminense x Al Ahly - Cano marca a qualquer momento: 2.33 na KTO.

Vale vaga na final

Este não é um jogo de “mata-mata”, é simplesmente um jogo de “mata”. Sendo assim, por ser apenas uma partida, os times precisam se expor mais para buscar a vitória.

Nesse sentido, é comum esperar que as duas equipes se arrisquem, tentando buscar o gol a todo momento, tal como foi o jogo da Al Ahly diante do Al-Ittihad: a partida apresentou 24 finalizações ao todo.

Outro ponto importante para embasar esse palpite, é que nos últimos quatro jogos eliminatórios do Fluminense, pela Libertadores, em todos eles as duas equipes conseguiram balançar as redes.

Palpite 3 - Fluminense x Al Ahly - Sim para ambos marcam: 2.00 na KTO.