Palpite Flamengo x Racing Club – Copa Libertadores – 7/6/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões palpites para o confronto de quarta-feira entre o Flamengo e o Racing Club.

O Flamengo recebe o Racing com a necessidade de vencer para não só se manter na briga pelo primeiro lugar do Grupo A, mas também para não complicar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Confira as melhores opções de palpites:

Flamengo vence: 1,40 na bet365.

1,40 na bet365. Ambas as equipes marcam - Sim: 2,10 na bet365.

2,10 na bet365. Menos de 3,5 gols: 1,33 na bet365.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Para apostar em futebol, leia como funciona o código bônus bet365

Para apostar com facilidade em qualquer lugar, conheça os melhores apps de apostas

Veja quais são os melhores sites de apostas

Mengão precisa vencer

O Flamengo sabe que precisa vencer para não complicar a passagem às oitavas de final e para seguir brigando pelo primeiro lugar.

O Mengão está em segundo lugar do Grupo A com cinco pontos, atrás precisamente do Racing que tem 10 pontos. Na perseguição estão Ñublense com quatro pontos e Aucas com três.

O time comandado por Jorge Sampaoli está melhorando e, a jogar no Maracanã, deve ter qualidade suficiente para vencer.

Palpite 1 - Flamengo x Racing Club – Flamengo vence: 1,40 na bet365.

Melhor, mas ainda com trabalho para fazer

O Rubro-Negro está melhorando nas últimas semanas e já ocupa o quinto lugar da tabela do Brasileirão Série A, a apenas cinco pontos do líder Botafogo. Na última rodada venceu de forma clara contra o Vasco da Gama, por 4 a 1.

Os Vascaínos estão no fundo da tabela e não se podem comparar com o Racing. O time argentino vai ser muito mais duro e será muito complicado para o Mengão não sofrer gols.

Mas, o time da casa está motivado e é favorito para vencer. Por isso mesmo esperamos gols das duas equipes.

Palpite 2 - Flamengo x Racing Club – Ambas as equipes marcam - Sim: 2,10 na bet365.

Precaução de Sampaoli

O treinador do Flamengo sabe como fazer o seu time defender, o que deverá acontecer contra o Racing. O rival tem conseguido bons resultados, vem de uma vitória por 2-0 contra o Banfield.

Defender bem será importante, assim como utilizar todo o talento atacante de um elenco cheio de qualidade como é o do Mengão.

Gabigol e companhia vão tentar balançar as redes do gol dos argentinos, o que fizeram por cinco vezes no Grupo A e por 18 no Brasileirão, em que são, atualmente, a segunda equipe com mais gols, atrás apenas do Palmeiras com 20.

Palpite 3 - Flamengo x Racing Club – Menos de 3,5 gols: 1,33 na bet365.