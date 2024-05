Palpite Flamengo x Amazonas - Copa do Brasil - 1/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Amazonas FC.

A partida acontece no dia 1º de maio (quarta-feira), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Acompanhe neste artigo as principais dicas de apostas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Flamengo vence ambos os tempos 1.88 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 2,5 1.70 na Betano Jogador a marcar Pedro dois ou mais gols 2.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo com amplo favoritismo

Embora se apresente em uma sequência de três jogos sem alcançar a vitória (duas derrotas e um empate), a equipe do Flamengo é a favorita para vencer, inclusive, nos dois tempos.

Esse favoritismo pode ser respaldado por alguns aspectos um tanto quanto óbvios: o Flamengo, que terá o mando de campo, tem um elenco com jogadores ao nível de seleções, e lidera o ranking da CBF.

O Amazonas, por sua vez, ainda sequer conseguiu vencer na Série B, a equipe soma um empate e uma derrota em sua trajetória na Segundona.

Palpite 1 - Flamengo x Amazonas - Flamengo vence ambos os tempos: 1.88 na Betano.

Mengão invicto atuando como mandante

Enfrentando times nacionais que não fazem parte da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo realizou 10 jogos (todos pelo Cariocão), e desses marcou 24 gols (média de 2,4).

Contudo, atuando com o mando de campo como vantagem, o Flamengo realizou cinco jogos contra times brasileiros de divisões inferiores e marcou 15 gols, média exata de três por partida.

Dessa forma, analisando esse ótimo desempenho do Flamengo quando joga em casa contra times de ‘menor expressão’, podemos esperar que a equipe comandada por Tite tome as iniciativas buscando o gol.

Palpite 2 - Flamengo x Amazonas - Flamengo mais de 2,5 gols: 1.70 na Betano.

Pedro vive temporada goleadora

Nessa temporada, Pedro Guilherme realizou 18 jogos com a camisa do Flamengo, desses, conseguiu anotar 14 gols (média de 0.77 por partida).

O camisa 9 do Mengão, inclusive, vem sendo o cobrador oficial de pênaltis do clube carioca, o que vem aumentando ainda mais as probabilidades para que ele marque gols.

Na edição anterior da Copa do Brasil, disputada em 2023, Pedro foi o artilheiro da competição, tendo marcado cinco gols durante o torneio.

Palpite 3 - Flamengo x Amazonas - Pedro 2 ou mais gols: 2.70 na Betano.