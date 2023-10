Palpite Flamengo x Vasco - Campeonato Brasileiro - 22/10/23

Saiba os melhores palpites para Flamengo x Vasco, no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro 2023.

Ambos vindo de vitórias, estes rivais cariocas querem construir em cima de resultados positivos, para criar uma sequência de vitórias na competição.

O Flamengo fará o seu primeiro jogo no Maracanã com seu novo técnico. Tite estreou com triunfo fora de casa, derrotando o Cruzeiro por 2-0.

Os especialistas em apostas da Goal apresentam opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo 1.62 na Betano Total de gols do Vasco Zero 2.20 na Betano Jogador para marcar a qualquer momento Bruno Henrique 3.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Fla domina o confronto em 2023

Tendo se encontrado em uma das semifinais do Campeonato Carioca, Fla e Vasco já mediram forças algumas vezes neste ano. O Mengão levou a melhor na maioria dos jogos.

Na semifinal estadual, o Fla avançou para a decisão com triunfo em ambos os jogos, por 3 a 2 e 3 a 1.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, o Mengão goleou o Cruzmaltino por 4 a 1 no Maracanã.

A última vez que o Gigante da Colina venceu o Rubro-Negro Carioca no Brasileirão foi em 2015, por 2 a 1. Foram cinco vitórias do Fla e quatro empates desde aquele jogo.

Palpite 1 - Flamengo x Vasco - Vitória do Flamengo: 1.62 na Betano.

Cruzmaltino tem média de gols baixa como visitante

O Vasco só marcou 12 gols em 13 jogos fora de casa neste Brasileirão. Na última vez em que enfrentou um membro do G6 como visitante, ficou no zero. Isto em derrota para o Verdão ainda no fim de agosto.

Se o seu desempenho por si só já gera preocupação, o Vasco terá maiores problemas contra uma equipe que não sofre muitos gols em casa.

Em 12 partidas como mandante, o Fla só sofreu nove gols, tendo vencido a última no Maracanã por 1-0 contra o Bahia.

Palpite 2 - Flamengo x Vasco - Vasco para não marcar: 2.20 na Betano.

Vasco é maior vítima de Bruno Henrique no Rio

Nenhum rival do Mengão sofreu tantos gols de Bruno Henrique como o Cruzmaltino. Entrando neste jogo, o camisa 27 do Flamengo já balançou as redes sete vezes contra o Vasco.

Apesar destas equipes já terem se enfrentado quatro vezes em 2023, Bruno Henrique fará apenas o seu primeiro jogo contra o Vasco neste ano.

Nos três jogos do Campeonato Carioca, Bruno Henrique não esteve disponível, e no primeiro turno do Brasileirão ficou no banco.

Palpite 3 - Flamengo x Vasco - Bruno Henrique marcar a qualquer momento: 3.05 na Betano.